세븐틴/ 사진=텐아시아 DB

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노) 멤버 13인 전원이 소속사 플레디스 엔터테인먼트와 두 번째 재계약을 체결했다.플레디스 엔터테인먼트는 13일 "세븐틴이 당사와 두 번째 재계약을 체결하기로 뜻을 모았다"고 밝혔다. 소속사에 따르면 군 복무 중인 멤버들을 제외한 모든 멤버가 계약을 완료했고, 병역 이행 중인 멤버들도 복무 여건에 맞춰 순차적으로 계약을 체결할 예정이다.세븐틴은 "캐럿(CARAT·팬덤명)에게 반가운 소식을 전할 수 있어 기쁘다"며 "멤버들과 함께라면 해내지 못할 일은 없다는 믿음과 팀으로서 더 오래 활동하고 싶다는 공감대 속에서 13명이 함께하기로 했다. 팬 여러분도 'TEAM SVT'의 일원으로서 함께해달라"고 전했다.플레디스 엔터테인먼트는 "앞으로도 세븐틴의 그룹 활동과 유닛, 개인 활동을 지원할 계획"이라며 "멤버들이 각자의 역량을 펼칠 수 있도록 뒷받침하고, 완전체 활동 재개를 위한 준비에도 힘쓰겠다"고 했다.세븐틴은 2015년 데뷔해 지난 2021년 첫 번째 재계약을 조기 체결했다. 이번에도 전원 재계약을 마무리하며 다인원 그룹임에도 멤버 이탈 없이 동행을 이어가게 됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr