12세 띠동갑 연상연하 커플의 갈등에 이효리와 서장훈이 충격을 감추지 못한다./사진제공=JTBC

12세 띠동갑 연상연하 커플의 갈등에 이효리와 서장훈이 충격을 감추지 못한다./사진제공=JTBC

12세 띠동갑 연상연하 커플의 갈등에 이효리와 서장훈이 충격을 감추지 못한다.오는 14일 방송되는 JTBC 예능 '연애전쟁' 4회에는 배우 예원이 특별 외교관으로 출연하는 가운데, 12세 차이의 연상연하 커플이 출연해 극명한 입장 차를 보인다.1988년생 여자친구는 남자친구의 전신 마사지부터 귀 청소, 집안일까지 도맡아 하면서도 "남자친구의 엄마가 되고 싶지는 않다"며 고민을 털어놓는다. 이어 "어려도 되는데 남자였으면 좋겠다"며 답답한 심정을 고백한다.반면 2000년생 남자친구는 "여자친구가 항상 날 무시한다"며 "훈계하고 가르치려고 해서 화가 난다"고 맞선다.갈등이 깊어지는 과정에서 여자친구가 남자친구에게 "화장실도 허락 맡고 가"라고 말하자 이효리, 서장훈, 김희철, 예원은 동시에 놀라움을 감추지 못하며 샤우팅 한다.이효리는 "화장실이 개인 일정이에요?"라며 당황했고, 김희철은 "장도 눈치 보겠다"며 황당하다는 반응을 보였다. 결국 이효리는 "헤어지는 게 더 나은 관계도 있다"며 솔직한 의견을 전했고, 서장훈도 "이 관계는 사랑인지도 의심스러워"라고 직설적인 평가를 하며 현장을 숙연하게 만들었다.12세 연상 여자친구의 이른바 '화장실 통제'를 둘러싼 갈등과 MC들의 결론은 오는 14일 오후 8시 50분 방송되는 '연애전쟁'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr