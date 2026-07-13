그룹 하이라이트 윤두준이 합류 4개월 만에 '용감한 형사들5'에서 하차한다./사진=텐아시아DB

그룹 하이라이트 윤두준이 합류 4개월 만에 '용감한 형사들5'에서 하차한다./사진=E채널 SNS

그룹 하이라이트 윤두준이 합류 4개월 만에 '용감한 형사들5'에서 하차한다.티캐스트 E채널은 최근 공식 SNS를 통해 "그동안 함께해주신 윤두준 님께 감사드린다. 윤두준 님의 앞날에 따뜻한 응원 부탁드린다"고 밝혔다.'용감한 형사들5'는 지난 3월 기존 MC 안정환, 권일용과 함께 새 시즌을 시작했다. 네 시즌을 함께한 이이경이 하차한 가운데 곽선영과 윤두준이 새 MC로 합류하며 변화를 시도했다. 이이경은 오랜 기간 프로그램을 이끌며 사랑받았지만 지난해 사생활 의혹에 휩싸인 뒤 여러 프로그램에서 하차했고, '용감한 형사들' 새 시즌에도 함께하지 않아 이목을 끌었다.이이경의 바통을 이어받은 윤두준도 합류 4개월 만에 프로그램을 떠나게 됐다. 제작진은 "그동안 함께 해 준 윤두준 MC에게 감사 인사를 전한다"며 고마운 마음을 전했다.'용감한 형사들5'는 재정비를 위해 5주간 휴방에 들어간다. 8월 21일 오후 9시 50분 방송을 재개할 예정이다.'용감한 형사들'은 지난 2022년 첫선을 보인 범죄 예능으로, 진실을 추적하는 형사들의 실제 사건 기록을 다루는 프로그램이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr