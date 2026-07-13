배우 이설이 '결혼의 완성'에서 열연 중이다 / 사진제공 = ‘결혼의 완성’ 방송 캡쳐

배우 이설이 '결혼의 완성'에서 열연 중이다 / 사진제공 = ‘결혼의 완성’ 방송 캡쳐

배우 이설이 '결혼의 완성'에서 열연 중이다.이설은 지난 방송에서 '결혼의 완성'(연출 김정현, 김민태 /극본 정재하 /제작 레드나인픽쳐스, KBS미디어)에서 남편 강태주(남궁민 분)를 원망할 수밖에 없었던 이유와 납치된 상황에서도 끝까지 희망을 놓지 않는 모습이 그려졌다.고세윤(이설 분)은 딸 하윤을 잃은 비극적인 사건 이후 두 사람의 관계 역시 돌이킬 수 없을 만큼 멀어졌다. 이어 과거 강태주의 반복된 거짓말과 결혼반지를 빼놓은 채 귀가한 모습까지 떠올리며 "내가 아는 강태주가 맞나 싶어"라고 되뇌었다.이후 고세윤은 쇠공을 이용해 손잡이를 부수고 탈출에 성공한 그는 옆방에 갇힌 또 다른 피해자에게 "같이 나가야죠"라며 극한의 상황에서도 타인을 외면하지 않는 고세윤의 강인한 내면을 보여줬다.하지만 탈출 직전 납치범 만희에게 발각된 세윤은 끝까지 저항하며 몸부림쳤지만 결국 다시 제압당했고, "남편 잘못 만나서 참 고생이 많으시네"라는 만희의 섬뜩한 말과 함께 다시 갇혔다.한편, 이설이 출연하는 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'은 매주 토, 일요일 밤 9시 20분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr