김무영이 동생이자 뮤지컬 배우 김준수와 골프 라운딩을 인증하고 있다. / 사진=김무영 SNS

사진=김무영 SNS

뮤지컬 배우 김준수의 친형이 쌍둥이 아들의 안타까운 근황을 전했다.김무영은 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "쌍둥이는 시간차를 두고 아프네요"라며 한 장의 사진을 게재했다공개된 사진 속에는 쌍둥이 중 첫째가 곤히 잠든 모습. 김무영은 아들에 대해 "열 나서 어제 응급실에 갔다가 집에 와서 케어했는데 열이 안 떨어진다"고 전했다.앞서 전날에는 "우리 루디 입원중"이라며 열이 40도까지 오른 둘째의 좋지 않은 상황을 전한 상황이라 안타까움을 더했다.한편 김무영은 2010년부터 2018년까지 가수 겸 배우로 활동했다. 현재는 유튜버로 전향했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr