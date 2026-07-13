박세미가 전 남자친구의 외도를 고백했다. / 사진='미운 우리 새끼' 방송 캡쳐

박세미가 전 남자친구의 바람을 겪고도 다시 만났다고 밝혔다. / 사진='미운 우리 새끼' 방송 캡쳐

코미디언 박세미가 전 남자친구의 바람을 눈치챈 사연을 공개했다.지난 12일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 배우 황석정, 최진혁, 코미디언 박세미, 조진세가 탐정사무소를 찾은 모습이 그려졌다. 박세미는 과거에 3년 정도 만난 전 남자친구의 바람을 언급했다.박세미는 남자친구랑 같이 PC방에 갔다가 바람난 사실을 알게 됐다. 그는 "당시 안경알이 큰 뿔테 안경이 유행이었는데 안경에 휴대폰 화면이 비치는데 빨간 하트가 보였다"라고 고백했다.박세미는 "바람을 잡으면 소리 지르고 화낼 줄 알았는데 핸드폰을 잡았는데 손이 부들부들 떨리더라"고 털어놨다. 그렇게 헤어졌냐는 질문에 박세미는 "그렇긴 한데 나중에 또 만났다"고 대답해 주위를 놀라게 했다. 그는 "2년 뒤에 용서하고 또 만났다"라고 덧붙였다. 이에 서장훈은 "전형적인 지팔지꼰(자기 팔자 자기가 꼰다)"이라고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr