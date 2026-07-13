고경표가 '보검 매직컬' 시즌2에 합류한다. / 사진=텐아시아DB

박보검, 이상이, 고경표가 '보검 매직컬' 시즌2에 출연한다. / 사진제공=각 소속사

'보검 매직컬'이 새 멤버 고경표와 함께 시즌2로 돌아온다.tvN 예능 '보검 매직컬'은 무주의 작은 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 헤어샵 운영기를 그린다. 시즌1에서는 박보검, 이상이, 곽동연이 호흡을 맞췄다.'보검 매직컬' 시즌1은 tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서 7주 연속 지상파를 포함한 전채널 동시간대 1위를 차지했다. 또 가구 시청률은 6주 연속으로 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위를 기록했다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)오는 11월 첫 방송되는 '보검 매직컬2'에는 박보검, 이상이와 함께 고경표가 새롭게 합류한다. 다양한 예능에서 솔직한 입담과 친근한 매력을 보여준 고경표가 '보검 매직컬2'에서 어떤 모습으로 프로그램에 활력을 더할지 관심이 모인다.한편 박보검과 고경표는 드라마 '내일도 칸타빌레', '응답하라 1988' 등을 통해 인연을 맺은 뒤 오랜 시간 우정을 이어오고 있다. 이에 두 사람이 '보검 매직컬2'에서 보여줄 자연스러운 호흡에도 이목이 쏠리고 있다.'보검 매직컬2'는 오는 11월 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr