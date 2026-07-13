연예인 호화 집자랑 빼고 초심 찾았다…'나혼산', 5주 연속 시청률 1위→금요 예능 강자 우뚝

최근 유리가 '나 혼자 산다'에 출연했다. /사진제공=MBC

MBC 예능 '나 혼자 산다'가 7월 2주 주간 2054 시청률 예능 프로그램 1위를 기록했다.지난 10일 방송된 '나 혼자 산다'에서는 소녀시대 유리의 현실적인 제주살이와 제1회 무지개 하계 수련회 두 번째 이야기가 공개됐다.시청률 조사 회사 닐슨코리아에 따르면 이날 방송된 '나 혼자 산다'는 수도권 가구 기준 6.9%를 기록하며 금요일 예능 프로그램 1위에 올랐다. 2054 시청률 역시 4.1%로 동시간대 예능 프로그램 중 가장 높은 수치를 기록했으며, 7월 2주 차 주간 2054 시청률 예능 1위를 차지하며 5주 연속 정상을 지켰다.'최고의 1분'은 유리가 제주 바다에서 직접 채취한 톳으로 '명란 톳 솥밥'을 완성하는 장면이었다. 톳과 버터에 구운 명란으로 차린 한 끼가 시선을 모았고, 제주살이 3년 차 유리의 일상이 담기며 시청률은 최고 8.9%까지 올랐다.한편 '나 혼자 산다'는 최근 연예인 집 자랑이 아닌 소탈한 일상, 멤버들의 유쾌한 케미를 보여주며 시청자들의 호평을 받고 있다. 이번 주에는 '이 감독'으로 변신한 배우 이주승의 새로운 도전과 기안84, 민호, 배나라가 함께하는 '찐런 크루'의 러닝 도전기가 공개될 예정이다.'나 혼자 산다'는 매주 금요일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr