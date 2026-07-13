이준영이 두 아역 배우를 번쩍 들어 올리고 있다. / 사진=김서하 모친 SNS

사진=김서하 모친 SNS

배우 이준영이 남자다운 매력을 뽐냈다.JTBC 드라마 '신입사원 강회장'에서 강이준 역으로 얼굴을 비췄던 아역배우 김서하의 모친은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "종방연 날 찍은 영상들로 만들어본 릴스"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이준영이 '신입사원 강회장' 쫑파티 현장에 참석한 모습. 특히 이준영은 작품에 출연한 두 남자 아역 배우를 번쩍 들어 올리는 남자다운 면모를 뽐내 모친을 놀라게 했다.한편 1997년생인 이준영은 2014년 그룹 유키스에 합류하며 데뷔했다. 이후 2017년 tvN '부암동 복수자들'을 통해 본격적인 연기 활동을 시작했다. 오는 21일 입대를 앞두고 있으며, 오는 9월 첫 방송 되는 tvN '포핸즈'에 얼굴을 비출 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr