이준영이 두 아역 배우를 번쩍 들어 올리고 있다. / 사진=김서하 모친 SNS
이준영이 두 아역 배우를 번쩍 들어 올리고 있다. / 사진=김서하 모친 SNS
배우 이준영이 남자다운 매력을 뽐냈다.

JTBC 드라마 '신입사원 강회장'에서 강이준 역으로 얼굴을 비췄던 아역배우 김서하의 모친은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "종방연 날 찍은 영상들로 만들어본 릴스"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 이준영이 '신입사원 강회장' 쫑파티 현장에 참석한 모습. 특히 이준영은 작품에 출연한 두 남자 아역 배우를 번쩍 들어 올리는 남자다운 면모를 뽐내 모친을 놀라게 했다.
사진=김서하 모친 SNS
사진=김서하 모친 SNS
한편 1997년생인 이준영은 2014년 그룹 유키스에 합류하며 데뷔했다. 이후 2017년 tvN '부암동 복수자들'을 통해 본격적인 연기 활동을 시작했다. 오는 21일 입대를 앞두고 있으며, 오는 9월 첫 방송 되는 tvN '포핸즈'에 얼굴을 비출 예정이다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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