'김부장'에서 열연 중인 소지섭 / 사진제공=SBS

'김부장'에서 열연 중인 소지섭 / 사진제공=SBS

배우 소지섭이 '김부장'을 통해 액션 장인의 면모를 보여주고 있다.소지섭은 현재 방영 중인 SBS 금토드라마 '김부장'에서 과거를 숨긴 채 평범한 직장인으로 살아가는 전직 비밀 요원 김부장 역을 맡았다. 한편 '김부장'은 방송 6회 만에 22.3%(닐슨코리아 전국 기준)의 시청률을 기록하며 흥행을 이어가고 있다.'김부장'에서 눈길을 끄는 부분은 소지섭의 액션 연기다. 지난 3회에서는 민지(서수민 분)의 휴대폰 위치가 포착된 장소에서 조폭들과 맞서는 김부장의 모습이 그려졌다. 소지섭은 맨손과 휴대폰만으로 상대를 제압하는 장면을 안정적으로 소화하며 몰입도를 높였다. 군더더기 없는 동작과 묵직한 액션은 김부장 캐릭터의 냉정한 면모를 보여줬다.카 체이싱 장면에서도 소지섭의 활약은 돋보였다. 5회에서는 명포항 일대에서 강민(김윤배 분)을 추격하는 과정이 공개됐다. 소지섭은 컨테이너 사이를 질주하고 차량을 들이받는 장면을 안정적으로 소화하며 긴장감을 높였다. 이어 6회에서는 딸 민지를 구하기 위해 끝까지 추격을 멈추지 않는 김부장의 절박한 감정을 보여주며 극의 몰입감을 더했다.총기와 칼을 활용한 액션 역시 눈길을 끌었다. 소지섭은 5회 강성(김성규 분)과 맞붙은 장면에서 빠른 움직임과 긴장감 있는 액션을 선보이며 시선을 끌었다. 여기에 인물의 감정선까지 자연스럽게 녹여내며 장면의 완성도를 높였다.이처럼 소지섭은 맨몸 액션부터 카 체이싱, 총격전, 무기 액션까지 다양한 액션 장면을 소화하며 극의 중심을 이끌고 있다. 맨몸 액션과 섬세한 감정 연기로 눈길을 끈 소지섭이 '김부장'에서 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다한편 '김부장'은 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr