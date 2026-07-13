배우 유승목 인터뷰 사진/제공=소속사

'연기의 성'에 '김 부장 이야기' 팀이 출연한다./사진 제공=미디어랩 시소

배우 김의성과 유승목이 드라마 ‘김 부장 이야기’ 시즌2 출연을 두고 물러설 수 없는 캐스팅 경쟁을 펼친다.13일 공개되는 '연기의 성'에는 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’(이하 ‘김 부장 이야기’) 팀의 류승룡, 유승목, 정순원, 하서윤, 신동원이 총출동해 시즌2 캐스팅을 둘러싼 예측 불가 상황극을 선보인다. ‘연기의 성’은 김의성이 출연하고 임형준이 기획·연출·각본·출연을 맡은 콘텐츠다. 이는 100% 허구의 상황을 바탕으로 펼쳐지는 모큐멘터리다.이날 김의성은 임형준에게 “‘김 부장 이야기’ 시즌2가 들어간다. 승목이가 빠지게 됐는데 승룡이가 얘기를 잘해서 내가 들어갈 것 같다”며 새 빌런으로 합류하게 됐다는 소식을 알린다.하지만 뜻밖의 변수가 생긴다. 유승목이 ‘김 부장 이야기’로 백상예술대상 남자 조연상을 수상한 뒤 “건방 떨지 않겠다. 계속 불러달라”라는 수상 소감을 남기면서 시즌2 합류를 다시 검토하게 된 것. 이에 김의성과 유승목은 같은 배역을 두고 예상치 못한 캐스팅 경쟁을 벌인다.김의성은 임형준에게 “한자리 만들어주겠다”라며 함께 식사 자리를 마련하지만, 유승목은 “시즌2는 내가 해야 할 것 같다”라며 입장을 바꾸고 복귀 의지를 보인다. 김의성은 “나도 돕겠다는 마음으로 오케이했는데 이제는 곤란한 상황”이라며 난처한 심정을 털어놓고, 유승목 역시 “한 번 해본 사람이 하는 게 맞지 않겠냐”라며 물러서지 않는다. 살얼음판 같은 분위기 속 임형준이 중재에 나서보지만, 류승룡은 “형준이는 왜 여기 있냐. 지금 (역할이) 꽉 차서 비집고 들어올 데가 없다”라며 단칼에 선을 그었다.결국 두 사람은 배우들의 투표로 최종 캐스팅을 결정하기로 한다. 작품과 무관한 임형준은 ‘시청자 대표’ 자격으로 투표에 참여하고, 김의성과 유승목은 각각 “2주에 한 번 커피차를 보내겠다”, “한 번 해본 사람이 하는 게 낫지 않겠냐” 등 저마다의 공약을 내세운다.과연 ‘김 부장 이야기’ 시즌2 출연권은 누구에게 돌아갈지, 그리고 시청자 대표로 나선 임형준의 한 표는 어디를 향할까.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr