지석진이 틱톡(TikTok)에 4년 만에 복귀하며 다시 한번 화제를 모으고 있다./사진=텐아시아DB

지석진이 틱톡(TikTok)에 4년 만에 복귀하며 다시 한번 화제를 모으고 있다./사진=텐아시아DB

방송인 지석진(60)이 틱톡(TikTok)에 4년 만에 복귀하며 다시 한번 화제를 모으고 있다.최근 지석진은 자신의 공식 틱톡 계정에 '뭐..뭐라고??'라는 영상을 게재했다. 해당 영상은 13일 기준 조회수 480만회를 넘어섰다.틱톡에서의 존재감도 눈에 띈다. 지석진은 213만명 이상의 팔로워를 보유하고 있으며, 가장 높은 조회수를 기록한 영상은 약 7000만 뷰를 달성했다. 꾸준히 트렌드에 도전하는 콘텐츠를 선보이며 이용자들의 관심을 받아왔다.과거 지석진은 "연예인으로서 계속 도전해야 한다고 생각한다. 확실히 즐거움을 느낀다. 늘 도전하려는 마음이 있다"고 밝히기도 했다.특유의 입담과 예능감으로 꾸준히 활동 중인 지석진은 SBS '런닝맨'을 비롯한 예능 프로그램에 출연하고 있다. 틱톡 외에도 팔로워 249만명의 인스타그램과 구독자 67만명을 보유한 유튜브 채널 '지편한 세상'을 통해 팬들과 소통을 이어가고 있다.지석진은 지예은과 프로젝트 혼성 듀오 '충주지씨'를 결성해 두 번째 신곡 '아쿠아(AQUA)'를 오는 17일 오후 6시 발매한다. 지난해 발표한 첫 번째 싱글 '밀크쉐이크' 이후 약 1년 만에 선보이는 신곡이다. 시원한 여름 감성을 담은 음악으로 활동을 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr