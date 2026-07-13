'헬리콥터 부부'가 출연한다./사진제공=MBC
'헬리콥터 부부'가 출연한다./사진제공=MBC
황혼육아로 극심한 갈등을 빚는 ‘헬리콥터 부부’가 등장한다.

13일 오후 9시 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 176회에서는 손녀를 둘러싼 황혼육아 갈등으로 극심한 대립을 이어가는 '헬리콥터 부부'의 사연이 공개된다.

행복한 노후를 꿈꿨던 '헬리콥터 부부'의 일상은 손녀가 생긴 뒤 균일이 생기기 시작했다. 육아를 둘러싼 갈등은 일상까지 뒤흔들었다. 이에 가족을 지키고 싶다는 큰딸의 신청으로 스튜디오를 찾게 됐다.
'헬리콥터 부부'가 출연한다./사진제공=MBC
'헬리콥터 부부'가 출연한다./사진제공=MBC
관찰 영상에서는 작은딸이 친딸에게 좀처럼 관심을 보이지 않는 모습이 포착된다. 아이가 다가와도 눈길조차 주지 않고, 울음을 터뜨리는 상황에서도 태연하게 식사를 이어간다. 아내는 "작은딸이 육아를 안 한다”며 손녀를 자신이 전담하게 됐다고 밝힌다.

이에 대해 작은딸은 “엄마 아빠가 정상적이지 않다”, “저한테는 관심이 없다”라며 오히려 아이를 낳은 뒤 부모로부터 모든 면에서 소외되고 있다고 호소한다. 심지어 작은딸은 부모가 건네는 일상적인 질문에도 “사생활이다”라며 대답을 회피한다.

손녀 육아를 둘러싼 부부의 갈등도 거세진다. 아내는 자신의 일상은 모두 포기한 채 사실상 손녀를 혼자 돌보고 있다고 호소하지만, 남편은 "당신이 그러니까 애들이 집을 뛰쳐나가는 거 아니야. 숨 좀 쉬게 놔둬!”라고 분노한다. 이에 아내는 “남편은 모임만 8개를 하고 있다. 나도 내 시간을 갖고 싶다”라며 눈물을 흘린다.

아이를 외면하는 작은딸과 황혼육아를 둘러싼 ‘헬리콥터 부부’의 극심한 갈등은 이날 오후 9시 방송되는 ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서 공개된다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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