그룹 아이딧(IDID)이 팬들의 요청으로 발매된 'Attent!on'과 'FLY!'로 총 6주간의 활동을 마친 가운데, '제35회 서울가요대상'에서 신인상을 받았다.
아이딧(장용훈, 김민재, 박원빈, 추유찬, 박성현, 백준혁, 정세민)은 지난 2일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS 2TV '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등에서 싱글 앨범 [FLY!]의 수록곡 'Attent!on' 무대를 선보였다.
'Attent!on'은 지난 4월 개최된 첫 팬 콘서트에서 먼저 공개된 곡이다. 타이틀곡 'FLY!'가 강렬한 분위기를 전면에 내세웠다면, 'Attent!on'은 멜로디 라인을 강조해 팀의 자연스러운 면모를 담아냈다. 당초 5월 말 'FLY!' 발매 당시 수록곡 무대를 요청하는 팬들의 요구가 지속되었고, 이에 따라 팀은 타이틀곡 프로모션이 끝난 뒤 'Attent!on'으로 후속 활동을 전개했다.
이번 활동에서 아이딧은 일상복 형태의 스타일링을 바탕으로 무대를 연출했다. 박수와 추임새로 시작하는 도입부부터 훅 파트까지 고유의 감성을 표현하는 퍼포먼스로 무대를 구성했다.
여기에 멤버 박성현의 랩 파트와 박원빈, 박성현이 주도하는 안무가 배치되어 곡의 리듬감을 살렸다. 모자와 벨트 등 소품을 활용한 의상 연출과 놀이동산 및 타이포그래픽 요소를 차용한 LED 배경 화면 등의 시각적 장치들이 무대 연출에 활용되었다.
'제35회 서울가요대상'에서 신인상을 받는 등 이번 컴백 일정을 마무리한 아이딧(IDID)은 향후 자체 콘텐츠를 통해 팬들과 소통하며 차기 앨범 준비에 들어갈 예정이다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
아이딧(장용훈, 김민재, 박원빈, 추유찬, 박성현, 백준혁, 정세민)은 지난 2일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS 2TV '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등에서 싱글 앨범 [FLY!]의 수록곡 'Attent!on' 무대를 선보였다.
'Attent!on'은 지난 4월 개최된 첫 팬 콘서트에서 먼저 공개된 곡이다. 타이틀곡 'FLY!'가 강렬한 분위기를 전면에 내세웠다면, 'Attent!on'은 멜로디 라인을 강조해 팀의 자연스러운 면모를 담아냈다. 당초 5월 말 'FLY!' 발매 당시 수록곡 무대를 요청하는 팬들의 요구가 지속되었고, 이에 따라 팀은 타이틀곡 프로모션이 끝난 뒤 'Attent!on'으로 후속 활동을 전개했다.
이번 활동에서 아이딧은 일상복 형태의 스타일링을 바탕으로 무대를 연출했다. 박수와 추임새로 시작하는 도입부부터 훅 파트까지 고유의 감성을 표현하는 퍼포먼스로 무대를 구성했다.
여기에 멤버 박성현의 랩 파트와 박원빈, 박성현이 주도하는 안무가 배치되어 곡의 리듬감을 살렸다. 모자와 벨트 등 소품을 활용한 의상 연출과 놀이동산 및 타이포그래픽 요소를 차용한 LED 배경 화면 등의 시각적 장치들이 무대 연출에 활용되었다.
'제35회 서울가요대상'에서 신인상을 받는 등 이번 컴백 일정을 마무리한 아이딧(IDID)은 향후 자체 콘텐츠를 통해 팬들과 소통하며 차기 앨범 준비에 들어갈 예정이다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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