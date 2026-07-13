그룹 아이딧/사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이딧(IDID)이 팬들의 요청으로 발매된 'Attent!on'과 'FLY!'로 총 6주간의 활동을 마친 가운데, '제35회 서울가요대상'에서 신인상을 받았다.아이딧(장용훈, 김민재, 박원빈, 추유찬, 박성현, 백준혁, 정세민)은 지난 2일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS 2TV '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등에서 싱글 앨범 [FLY!]의 수록곡 'Attent!on' 무대를 선보였다.'Attent!on'은 지난 4월 개최된 첫 팬 콘서트에서 먼저 공개된 곡이다. 타이틀곡 'FLY!'가 강렬한 분위기를 전면에 내세웠다면, 'Attent!on'은 멜로디 라인을 강조해 팀의 자연스러운 면모를 담아냈다. 당초 5월 말 'FLY!' 발매 당시 수록곡 무대를 요청하는 팬들의 요구가 지속되었고, 이에 따라 팀은 타이틀곡 프로모션이 끝난 뒤 'Attent!on'으로 후속 활동을 전개했다.이번 활동에서 아이딧은 일상복 형태의 스타일링을 바탕으로 무대를 연출했다. 박수와 추임새로 시작하는 도입부부터 훅 파트까지 고유의 감성을 표현하는 퍼포먼스로 무대를 구성했다.여기에 멤버 박성현의 랩 파트와 박원빈, 박성현이 주도하는 안무가 배치되어 곡의 리듬감을 살렸다. 모자와 벨트 등 소품을 활용한 의상 연출과 놀이동산 및 타이포그래픽 요소를 차용한 LED 배경 화면 등의 시각적 장치들이 무대 연출에 활용되었다.'제35회 서울가요대상'에서 신인상을 받는 등 이번 컴백 일정을 마무리한 아이딧(IDID)은 향후 자체 콘텐츠를 통해 팬들과 소통하며 차기 앨범 준비에 들어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr