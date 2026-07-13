2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN INCHEON/ SOURCE MUSIC

2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN INCHEON/ SOURCE MUSIC

그룹 르세라핌이 다섯 멤버 완전체로 두 번째 월드투어의 막을 올렸다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 지난 11~12일 인천 인스파이어 아레나에서 '2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN INCHEON'을 개최했다. 이번 공연은 양일 모두 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 생중계됐으며, 58개 국가 및 지역 팬들이 시청했다.공연은 정규 2집의 메시지를 무대에 반영하는 방식으로 구성됐다. 수십 명의 댄서가 서로 다른 가면을 착용한 채 오프닝 무대를 꾸몄고, 정규 2집 리드 싱글 'CELEBRATION' 뮤직비디오에 등장하는 '크리처(Creature)'를 무대 연출에 활용했다.르세라핌은 해당 공연에서 정규 2집 수록곡 무대를 처음 공개됐다. '우리 어떻게 더 사귈 수 있을까', 'Trust Exercise', 'Irony'를 비롯해 타이틀곡 'BOOMPALA'(붐팔라) 무대를 선보였다. 'Saki (feat. Aliyah's Interlude)'는 후렴 구성과 안무를 활용한 퍼포먼스를 펼쳤다.이번 공연은 다섯 멤버가 완전체로 'BOOMPALA' 무대를 선보인 자리이기도 했다. 앞서 김채원은 목 통증으로 'PUREFLOW' Pt.1 활동에 함께하지 못했으나, 이번 인천 공연에서는 완전체로 무대를 소화했다.기존 발표곡은 밴드 편곡을 더해 공연용으로 재구성했다. 약 120분 동안 이어진 공연은 곡 간 연결을 통해 흐름을 유지했다. 'ANTIFRAGILE'(안티프래자일), 'CRAZY' 무대에서는 돌출 무대를 활용했고, 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'에는 새로운 인트로와 댄스 브레이크를 추가했다.멤버들은 "투어는 저희가 어떤 이야기를 전하고 싶은지 가장 직관적으로 느낄 수 있는 시간이다. 피어나 분들이 저희가 무대에 서는 이유이자 존재하는 이유"라며 "정규 앨범과 동명인 이번 공연에서 곡 하나하나의 의미와 서사를 담아 전하고 싶었다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr