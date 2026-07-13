최유정/ 사진 제공 = SBS Plus ‘신빨토크쇼 귀묘한 이야기2’

최유정/ 사진 제공 = SBS Plus ‘신빨토크쇼 귀묘한 이야기2’

그룹 아이오아이(I.O.I), 위키미키 출신 최유정이 연예계 생활에 대한 고민을 털어놓는다.13일 방송되는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에는 최유정이 출연한다. 이날 방송에서는 '액땜'을 주제로 이야기를 나눈다.이날 방송에서 최유정은 위키미키 활동 당시 숙소 화재를 언급한다. 최유정은 "위키미키로 다시 데뷔해서 두 번째 앨범 활동을 앞두고 숙소에 불이 났다. 당시 거실에서 자다가 눈을 딱 떴는데 집안이 빨갛더라"라고 말한다.이어 "전신 곰돌이 잠옷을 입고 있었다. 모자를 쓰고 있었는데 불이 붙어 곰돌이 얼굴 부분이 뻥 뚫려 있는 거다. 그런데 내 머리는 하나도 안 탔다"라고 당시를 떠올린다. 최유정은 "그 후 앨범을 팬들이 무척 좋아해 주셨다. 그래서 '우리 액땜했나 봐' 이야기했던 적이 있다"라며 웃는다.최유정은 오디션 프로그램 출연 전 힘들었던 시기를 떠올린다. 그는 "프로그램 나가기 직전에 정신적으로 정말 힘들었다. 마지막이라고 생각하고 용기를 내 프로그램에 나간 건데 데뷔까지 하게 됐다. 지금 생각하면 너무 아팠던 열일곱 살, 그때 액땜을 한 건가 하는 생각도 든다"라고 밝힌다.연예계 활동에 대한 고민도 털어놓는다. 그는 "성향, 성격이 약간 연예인이라는 직업과 거리가 있는 거 같다"라며 "멘탈이 강하지는 못했다. 지금은 조금 많이 강해진 거 같기는 하다. 나랑 이 일이 잘 맞는 게 맞나, 연예계에 있어도 괜찮은지, 나에게 맞는 천직이 있는지 궁금하다"라고 말한다.무속인은 "사람한테 많이 데었기 때문에 유리멘탈일 수밖에 없다"며 "올해부터는 도와주는 사람들(귀인들)이 들어온다. 넘어지면, 실패하면 어떡하지 걱정하는데 성공할 것이기 때문에 걱정 안 해도 된다"라고 조언한다. 최유정은 "고맙다"라며 눈시울을 붉힌다.SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'는 13일 오후 10시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr