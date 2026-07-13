개그우먼 이세영이 파격 코스프레를 인증하고 있다. / 사진=이세영 SNS

사진=이세영 SNS

개그우먼 이세영이 파격 패션을 선보였다.이세영은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "지옥에서 누가 돌아왔게~"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이세영이 영화 '귀멸의 칼날' 속 일부 캐릭터의 의상을 착용한 모습. 이세영은 코스프레 복장임을 인증하면서도 잘록한 허리와 넓은 골반, 볼륨 있는 상체를 과시해 눈길을 끌었다.한편 이세영은 성형 수술 비용으로 약 1억 원을 지출했다고 밝혀 많은 관심을 받았다. 그는 "쌍꺼풀, 코, 가슴 수술 등 할 수 있는 건 다했다"며 외모 콤플렉스를 극복했다고 만족감을 전한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr