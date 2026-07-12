전 야구선수 양준혁이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

양준혁의 아내 박현선이 사업 소식을 듣고 분노한다. / 사진제공=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'

'사장님 귀는 당나귀 귀' 양준혁, 박현선 부부에게 위기가 닥친다.12일 방송되는 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 구룡포에서 해물포차 창업을 준비 중인 양준혁과 이를 뒤늦게 알게 된 아내 박현선의 갈등이 그려진다.이날 양준혁을 돕기 위해 나선 조서형이 해물포차 사업 이야기를 꺼내자 박현선은 당황한 기색을 감추지 못한다. 양준혁이 자신에게 알리지도 않은 채 대형 사업을 추진하고 있었다는 사실을 처음 알게 된 것. 박현선은 말문이 막힌 채 양준혁을 바라보고, 이를 눈치챈 양준혁은 마른침만 삼키며 눈치를 살핀다.여기에 "이미 가게 자리도 보고 왔다. 9월에 오픈한다더라"는 폭로까지 이어지자 박현선은 더욱 놀란다. 이어 조서형이 "200평이래요, 200평"이라고 덧붙이자 박현선의 표정은 굳어진다. 결국 박현선은 양준혁을 향해 "정말 사업하는 거야?"라고 묻고 양준혁은 "그럴걸?"이라고 조심스럽게 답해 분위기를 더욱 얼어붙게 만든다.결국 참다못한 박현선은 "왜 이렇게 일을 저지를까"라며 답답한 심경을 드러낸다. 이에 양준혁은 아무 말도 하지 못한 채 아내의 눈치만 살피며 위태로운 분위기를 이어간다.'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr