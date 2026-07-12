사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

가수 권은비가 새로운 프로필 사진을 공개하며 한층 성숙하면서도 청초한 매력을 드러냈다.권은비는 인스타그램에 "New Profile"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 권은비는 화이트 니트를 입고 흰 꽃이 놓인 공간에 엎드린 채 모니터 화면을 바라보며 촬영 결과를 확인하고 있다. 자연스럽게 웨이브를 넣은 긴 헤어와 은은한 메이크업이 어우러졌고 흰 꽃과 초록 잎이 함께 배치된 세트가 차분하면서도 깨끗한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 권은비는 화이트 재킷과 데님 팬츠 차림으로 파스텔톤 장식이 들어간 오브제 케이크를 손에 든 채 카메라를 바라보고 있다. 베이지색 커튼을 배경으로 한 손을 머리 위에 올린 포즈를 취하며 단정하면서도 사랑스러운 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 권은비는 화이트 니트와 연두색 하의를 매치한 채 흰 꽃 사이에 몸을 기댄 모습으로 시선을 사로잡았다. 풍성한 웨이브 헤어와 꽃 장식이 어우러지며 부드러운 분위기를 더했고 마지막 사진에서는 긴 웨이브 헤어를 늘어뜨린 채 눈을 감고 미소를 지으며 머리 위에 붉은 꽃 한 송이를 올린 모습으로 새로운 프로필 콘셉트를 완성했다.팬들은 "beautifu" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "언니 사랑해" "내 공주" "천사 같아" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.한편 1995년생인 권은비는 31세로 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr