여성 듀오 도드리(dodree)가 '사계연서' 트랙 비디오를 공개했다.
도드리는 지난 11일 공식 SNS를 통해 두 번째 디지털 싱글 수록곡 '사계연서' 트랙 비디오를 선보였다.
공개된 영상에는 한적한 시골을 배경으로 한 여름 풍경이 담겼다. 툇마루와 나무 그늘, 버스정류장 등을 오가며 여름을 보내는 두 멤버의 자연스러운 모습이 담겨 편안한 분위기를 자아낸다.
또한 도드리는 꾸밈없는 표정과 호흡으로 곡이 지닌 서정적인 감성을 표현했다. 여유로운 일상을 담아낸 연출과 편안한 영상미가 어우러지며 '사계연서'의 분위기를 더욱 돋보이게 한다. '사계연서'는 사계절에 걸쳐 써 내려간 그리움을 편지에 빗대어 풀어낸 곡이다. 현대적인 사운드와 국악 선율을 조화롭게 녹여낸 것이 특징이다.
한편 도드리는 최근 두 번째 디지털 싱글 'HAWWAH (夏渦)(하와)'를 발매했다. 타이틀곡 'HAWWAH (夏渦)'를 비롯해 선공개곡 '라일락', 수록곡 '사계연서'까지 각기 다른 콘셉트의 영상 콘텐츠를 공개하고 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
도드리는 지난 11일 공식 SNS를 통해 두 번째 디지털 싱글 수록곡 '사계연서' 트랙 비디오를 선보였다.
공개된 영상에는 한적한 시골을 배경으로 한 여름 풍경이 담겼다. 툇마루와 나무 그늘, 버스정류장 등을 오가며 여름을 보내는 두 멤버의 자연스러운 모습이 담겨 편안한 분위기를 자아낸다.
또한 도드리는 꾸밈없는 표정과 호흡으로 곡이 지닌 서정적인 감성을 표현했다. 여유로운 일상을 담아낸 연출과 편안한 영상미가 어우러지며 '사계연서'의 분위기를 더욱 돋보이게 한다. '사계연서'는 사계절에 걸쳐 써 내려간 그리움을 편지에 빗대어 풀어낸 곡이다. 현대적인 사운드와 국악 선율을 조화롭게 녹여낸 것이 특징이다.
한편 도드리는 최근 두 번째 디지털 싱글 'HAWWAH (夏渦)(하와)'를 발매했다. 타이틀곡 'HAWWAH (夏渦)'를 비롯해 선공개곡 '라일락', 수록곡 '사계연서'까지 각기 다른 콘셉트의 영상 콘텐츠를 공개하고 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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