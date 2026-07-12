도드리가 '사계연서' 트랙 비디오를 공개했다. / 사진제공=이닛엔터테인먼트

도드리만의 여름 감성이 담긴 트랙 비디오를 선보였다. / 사진제공=이닛엔터테인먼트

여성 듀오 도드리(dodree)가 '사계연서' 트랙 비디오를 공개했다.도드리는 지난 11일 공식 SNS를 통해 두 번째 디지털 싱글 수록곡 '사계연서' 트랙 비디오를 선보였다.공개된 영상에는 한적한 시골을 배경으로 한 여름 풍경이 담겼다. 툇마루와 나무 그늘, 버스정류장 등을 오가며 여름을 보내는 두 멤버의 자연스러운 모습이 담겨 편안한 분위기를 자아낸다.또한 도드리는 꾸밈없는 표정과 호흡으로 곡이 지닌 서정적인 감성을 표현했다. 여유로운 일상을 담아낸 연출과 편안한 영상미가 어우러지며 '사계연서'의 분위기를 더욱 돋보이게 한다.'사계연서'는 사계절에 걸쳐 써 내려간 그리움을 편지에 빗대어 풀어낸 곡이다. 현대적인 사운드와 국악 선율을 조화롭게 녹여낸 것이 특징이다.한편 도드리는 최근 두 번째 디지털 싱글 'HAWWAH (夏渦)(하와)'를 발매했다. 타이틀곡 'HAWWAH (夏渦)'를 비롯해 선공개곡 '라일락', 수록곡 '사계연서'까지 각기 다른 콘셉트의 영상 콘텐츠를 공개하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr