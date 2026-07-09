음주운전 후 복귀에 고개 숙였다…"조심스럽고 떨려" 치매母 언급, 父 태진아도 지원 사격

음주운전으로 물의를 빚은 가수 이루가 약 4년 만에 무대에 복귀한 소감을 밝혔다.지난 8일 이루는 자신의 SNS에 "오랜만에 무대에 선 만큼 조심스럽고 많이 떨리는 무대였다"며 "화면 속 제 모습을 어머니께 또 한 번 보여드릴 수 있게 되어서 의미있고 감사했다"고 말했다. 이어 "많은 분들의 응원과 격려 속에 즐겁고 행복했다. 다시 한번 감사드린다"고 덧붙이며 사진, 영상들을 게재했다.공개된 영상 속에는 무대에 위에서 90도로 고개 숙여 인사하는 이루의 모습이 담겼다. 무대 뒤에서 진지한 표정으로 무대를 준비하는 모습도 공개했다.지난 6일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 방송 5주년 특별 기획 3부작 '조선의 사랑꾼 노래자랑'이 펼쳐졌다. 이루는 치매 투병 중인 어머니가 가장 좋아하는 노래인 '까만 안경'을 불렀고, 아버지 태진아가 지원 사격해 함께 '옥경이'를 불렀다.이번 무대는 이루가 음주운전으로 물의를 빚은 뒤 4년 만에 처음으로 오른 무대였다. 이루는 2022년 9월 음주 상태로 차를 몰고 동승자와 운전자를 바꿔치기한 혐의를 재판에 넘겨졌다. 같은해 12월에는 술에 취한 A씨에게 자신의 차를 이동 주차하게 해 음주운전 방조 혐의도 받았다. 이로 인해 징역 6개월에 집행유예 1년과 벌금 10만원을 선고받았다.이루 측 변호인은 "피고인이 초범이고 범행 사실을 모두 자백했다"며 "피고인의 모친이 5~6년 동안 중증 치매를 앓고 있는데 아들인 피고인에게 크게 의지하고 있다"면서 "모친의 간병에 지극정성으로 임하고 있는 사정을 살펴 검찰의 항소를 기각해 달라"고 호소했다.이후 이루는 자숙의 시간을 보냈고, 지난 2월 방송된 '조선의 사랑꾼'에서 치매 투병 중인 모친을 간병하는 모습으로 얼굴을 비췄다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr