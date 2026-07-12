지예은이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

지예은이 '런닝맨'에서 활약하고 있다. / 사진제공=SBS '런닝맨'

'런닝맨' 지예은이 음악 퀴즈에서 활약한다. 지예은은 한국예술종합학교 연기과를 졸업했으며, 과거 다른 학교에서 반 학기 정도 뮤지컬을 전공했다고 밝힌 바 있다.12일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 90년대 감성을 담은 '이 기억의 끝을 잡고' 레이스가 펼쳐진다.멤버들은 시대를 대표하는 추억의 물건과 자료를 보며 해당 연도를 맞히는 미션에 나선다. 이어 냉동 삼겹살집에서 연도별 음원 차트에 오른 노래를 듣고 제목과 가수를 맞히는 '냉삼은 정답순' 미션에도 도전한다.추억의 노래가 흘러나오자 멤버들은 떼창을 이어가며 분위기를 끌어올렸지만, 연이은 오답으로 냉동 삼겹살을 제대로 맛보지 못한 채 자리를 박차고 나가 웃음을 자아낸다. 특히 지예은은 노래 도입부만 듣고도 정답을 맞힌 데 이어 당시 유행했던 UCC 댄스까지 재현하며 거침없는 활약을 펼친다.이어 멤버들은 릴레이 딱지 뒤집기와 닭싸움을 결합한 '나 뒤집혔냐?' 미션에도 도전한다. 예능인팀은 상대팀의 조혜련을 막기 위해 김종국을 앞세웠고, 결국 김종국이 홀로 상대팀 세 명과 맞붙는 1대3 대결이 성사되며 치열한 승부를 예고한다.'런닝맨'은 12일 오후 6시 10분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr