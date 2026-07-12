노홍철이 최강록 앞에 무릎을 꿇는다./사진제공=MBC

노홍철이 최강록 앞에 무릎을 꿇는다./사진제공=MBC

노홍철이 최강록 앞에 무릎을 꿇는다.12일 오후 9시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘놀러코스터’에서는 테마 세계관에 제대로 빠진 네 사람의 독일 타임슬립 여행기가 펼쳐진다.독일 로텐부르크에 도착한 멤버들은 마치 동화 속으로 걸어 들어온 듯한 거리에 감탄을 터뜨린다. 골목 하나, 건물 하나까지 중세 감성이 고스란히 남아 있는 풍경에 “진짜 시간여행 온 것 같다”고 말한다.멤버들은 무려 600년의 역사를 품은 고성(古城) 숙소에 방문한다. 게임 속 요새를 그대로 옮겨놓은 듯한 비주얼에 로망을 드러낸 것도 잠시, 성 내부에 들어선 순간 예상과는 전혀 다른 분위기에 하나둘 말수를 잃는다. 특히 빠니보틀은 “2026년에 이런 곳이 존재한다고?”라며 놀라움을 감추지 못하고, 고경표는 “진짜 여기서 자도 돼요?”라며 불안한 기색을 보인다.예상 밖의 돌발 상황도 벌어진다. 여행 도중 내향인 최강록이 순식간에 자취를 감추며 모두를 당황하게 만든 것. 닌자를 연상시키는 뜻밖의 은신술에 멤버들 모두 한동안 최강록 찾기에 나선다.이어 독일 길 한복판에서 노홍철이 최강록 앞에 무릎을 꿇고 사과하는 상황까지 벌어진다고 해 두 사람 사이에 무슨 일이 생긴 걸지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr