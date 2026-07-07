김대호, 경수진이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

MBC '구해줘! 홈즈'에서는 강원도 영월로 세컨드 하우스 임장을 떠난다. / 사진=MBC ‘구해줘! 홈즈’

방송인 김대호가 경수진의 세컨 하우스에 방문한 사실이 밝혀졌다.9일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(연출: 정다히, 남유정, 장효종, 김유진/이하 '홈즈')에서는 강원도 영월로 세컨드 하우스 임장을 떠난다.이날 방송에서 강원도 영월을 찾는다. 영월은 천만 영화 '왕과 사는 남자(왕사남)'에서 단종의 마지막을 그린 배경으로 잘 알려진 곳으로, 세컨드홈 특례 지역에 해당해 '1주택' 세제 혜택을 받을 수 있다. 이번 임장에는 세컨드 하우스를 꿈꾸는 양세형과 본집 바로 옆 별채를 세컨드 하우스로 활용 중인 김대호, 충남 보령에서 세컨드 하우스 라이프를 즐기고 있는 경수진이 함께해 영월의 다양한 세컨드 하우스를 살펴본다.세컨드 하우스 임장에 앞서 실제 세컨드 하우스를 보유한 출연진들의 경험담도 공개된다. 김숙은 "한 달에 한 번은 꼭 가게 되고, 어느새 모임 장소가 되기도 한다"며 전하고, 장동민 역시 "아이들이 세컨드 하우스를 너무 좋아한다"며 만족해한다. 이에 양세찬이 "60살이 넘으면 (세컨드 하우스를 마련해) 갈 것 같다"고 말하자, 김숙은 "생각보다 가면 할 일이 정말 많다. 힘이 있을 때 가야 한다"며 조언을 건넨다.한편, 과거 이상형 발언으로 화제를 모았던 김대호와 경수진이 재회한다. 여러 방송을 함께하며 친분을 쌓은김대호는 경수진의 취향과 성향을 누구보다 잘 아는 면모를 보인다. 이를 지켜보던 양세형은 두 사람의 자연스러운 호흡에 연신 의심의 눈초리를 보내고, 마치 부부를 연상시키는 모습에 스튜디오는 웃음바다가 된다. 여기에 김대호가 실제 충남 보령에 있는 경수진의 세컨드 하우스를 방문한 적이 있다는 사실까지 공개된다.세 사람이 찾은 첫 번째 집은 예물과 예단 대신 세컨드 하우스를 선택한 신혼부부의 보금자리다. 사방이 하천으로 둘러싸인 맹지를 직접 개발하고, 기부채납 방식으로 다리까지 놓아 완성한 '무(無)에서 유(有)를 창조한 집'은 출연진들의 감탄을 자아낸다. 현재 민박집도 함께 운영 중인 이곳에서 세 사람은 앞마당 텃밭에서 직접 블루베리를 수확해 맛본다.MBC '구해줘! 홈즈' 세컨드 하우스 편은 오는 9일 목요일 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr