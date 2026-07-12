사진 = 10기 정숙 인스타그램

'나는 솔로' 10기 정숙이 야간 외출 중 근황을 공개하며 변함없는 동안 미모로 시선을 사로잡았다.10기 정숙은 자신의 인스타그램에 "기분전환 필요할때는 먹는게 최고ㅎㅎㅎ살 걱정은 낼부터 하고 ~^^더울때는 많이 먹어야 회복이 되니ㅎ"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 10기 정숙은 은은한 조명이 비추는 실내 공간에서 카메라를 향해 셀카를 촬영하고 있다.10기 정숙은 화이트 오프숄더 스타일의 블라우스를 착용한 채 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 있다. 앞머리를 가볍게 내린 헤어스타일과 양쪽 귀에 착용한 길게 늘어진 진주 드롭 귀걸이가 우아한 분위기를 더했고 또렷한 눈매와 은은한 메이크업, 촉촉한 립 메이크업이 어우러져 단아한 비주얼을 완성했다. 뒤편으로는 창가를 따라 길게 놓인 테이블과 의자, 은은한 조명이 이어져 차분한 야간 분위기를 자아냈다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "어려보이세요" "너무 예뻐" "화이팅" "나이를 거꾸로 드시나봅니다" "항상 응원 할게요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 SBS PLUS·ENA '나는 솔로' 돌싱특집 10기에 출연한 정숙은 자기소개에서 50억 원대의 자산을 갖고 있으며 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유하고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이에 얼마 전 재산이 80억 원으로 늘었다 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr