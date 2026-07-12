사진 = 엄현경 인스타그램

사진 = 엄현경 인스타그램

사진 = 엄현경 인스타그램

키 168에 몸무게 51kg로 알려진 배우 엄현경이 촬영 현장에서의 일상을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.엄현경은 인스타그램에 "너무 덥다아ㅏㅏㅏㅏㅏㅏ"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 엄현경은 잔디밭 위에 놓인 붉은색 캠핑 의자에 앉아 휴대전화를 바라보며 잠시 쉬는 시간을 보내고 있다. 화이트 블라우스와 블랙 팬츠를 매치한 단정한 차림에 자연스럽게 내려온 단발머리가 어우러졌고, 의자 옆에는 소형 휴대용 선풍기와 생수병이 놓여 있어 무더운 날씨 속 촬영 현장의 분위기를 그대로 전했다.이어진 사진에서 엄현경은 같은 의자에 앉은 채 두 손으로 브이 포즈를 머리 위로 올리며 환한 표정을 짓고 있다. 목에 걸린 휴대전화와 붉은색 캠핑 의자가 함께 눈길을 끌었고, 주변에는 스태프들의 다리와 촬영 현장 일부가 자연스럽게 담겨 한층 생동감 있는 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 엄현경은 뒤를 돌아 카메라를 바라보며 휴대전화를 손에 든 모습으로 시선을 끌었다. 푸른 하늘과 소나무, 흰색 천막 구조물이 함께 어우러진 야외 공간이 시원한 풍경을 더했고 붉은색 캠핑 의자에 기대앉은 자연스러운 모습이 편안한 현장 분위기를 전했다.팬들은 "누나귀여워" "누나너무예쁘고사랑스러워" "너무 예뻐" "아 모야 너무 이쁘네" "바람과 미모가 만나다" "멋있어요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보냈다.한편 1986년생으로 40세인 엄현경은 지난 2019년 tvN 드라마 '청일전자 미쓰리'를 통해 5세 연하인 1991년생 차서원과 인연을 맺었고 이후 MBC '두 번째 남편'에서 다시 호흡을 맞추며 연인으로 발전했다. 두 사람은 2023년 10월 득남 소식을 전하며 많은 축하를 받았다. 엄현경은 KBS1 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'에서 조은애 역을 맡아 열연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr