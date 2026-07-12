사진 = 이정현 인스타그램

이정현이 부천국제판타스틱영화제에서 새 작품을 공개한 소감과 함께 근황을 전했다.이정현은 인스타그램에 "부천국제영화제에서 저의 두번째 연출각본주연작 '성인식'이 공개되어 정말 떨리고 설레였어요~너무 좋은연기를 보여준 '성인식'의 주연 이도은배우에게도 감사를 표합니다"라며 "더 많은분들이 성인식 을 빨리 볼수 있게 열심히 노력해볼께요"라고 전했다.이어 "저의 첫번째 연출작 꽃놀이간다 는 언제나 넷플릭스에서 감상할 수 있습니다"라는 글을 게재했다.공개된 사진 속 이정현은 차량 뒷좌석에 앉아 안전벨트를 착용한 채 카메라를 향해 미소를 짓고 셀카를 남기고 있다. 화이트 반소매 티셔츠를 편안하게 착용한 모습에 양 갈래로 길게 땋은 헤어스타일을 연출해 한층 동안 같은 분위기를 자아냈으며 귀에는 작은 귀걸이를 매치해 단정한 포인트를 더했다. 밝은 베이지 톤의 차량 내부와 헤드레스트 쿠션이 어우러진 가운데 자연광이 얼굴을 은은하게 비추며 편안하면서도 청순한 매력을 더욱 돋보이게 했다.팬들은 "꽃놀이 간다 너무 좋았어요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "이번 작품도 빨리 보고 싶어요" "폭염에도 미모는 여전히 예뻐용" "자랑스러운 언니" 등의 반응을 남기며 응원을 보냈다.한편 이정현은 연출과 각본, 주연을 맡은 영화 '성인식'을 통해 관객들과 만나고 있으며, 배우와 영화감독을 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr