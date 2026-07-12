배우 고경표가 반전 매력을 선보인다. / 사진제공=MBC '놀러코스터'

'놀러코스터' 멤버들이 독일 중세 축제를 즐긴다. / 사진제공=MBC '놀러코스터'

배우 고경표가 '놀러코스터' 멤버들과 함께 독일 현지 축제를 즐긴다.12일 방송되는 MBC 예능 '놀러코스터'에서는 독일 최대 규모이자 가장 오랜 역사를 자랑하는 중세 축제를 찾은 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀의 여행기가 공개된다.축제 현장에 들어선 멤버들은 마치 드라마 '왕좌의 게임'을 연상케 하는 압도적인 규모와 개성 넘치는 중세 복장의 참가자들을 마주하고 감탄을 쏟아낸다. 게임 속에서나 볼 법한 중세 상점부터 말을 타고 질주하는 전사들까지, 골목 전체가 중세 시대로 돌아간 듯한 풍경에 네 사람 모두 흠뻑 빠져든다.멤버들은 각자의 개성을 살린 중세 캐릭터로 변신한다. 평소 '패션 테러리스트'로 취급받던 고경표는 '리얼 로빈후드'로 반전 매력을 뽐내고, 최강록과 빠니보틀은 거구의 독일인들 사이에서 '중세 호빗족' 비주얼을 완성한다.평화로운 분위기도 잠시, 빠니보틀과 독일 중세 전사의 일촉즉발 대결이 벌어진다. 최강록은 빠니보틀을 구하기 위해 활을 들고 나선다. 또 평소 침착함을 유지하던 최강록은 돌연 불안한 기색을 보이며 "내 옆에 있어줘"라고 말해 모두를 놀라게 한다.'놀러코스터'는 12일 오후 9시 10분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr