사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

방탄소년단(BTS) 뷔가 영국에서의 일상을 공개하며 팬들의 관심을 모았다.뷔는 인스타그램에 "🇬🇧⭐️"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 뷔는 파란색 스트라이프 셔츠를 입은 채 거울을 활용해 촬영한 모습으로 시선을 끌었다. 이어 전시 공간에서는 같은 셔츠 차림으로 작품 앞에 서서 작품을 감상하는 듯한 뒷모습을 담았으며, 자연스럽게 허리에 손을 올린 편안한 자세가 어우러져 여유로운 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 뷔는 넓은 야외 정원을 배경으로 네이비 컬러 재킷과 팬츠를 갖춰 입고 한 손에 컵을 든 채 카메라를 바라보고 있다. 푸른 하늘과 잘 정돈된 잔디, 건물이 함께 어우러진 공간 속에서 차분한 표정과 단정한 스타일링이 한층 돋보였다.마지막 사진에서 뷔는 블랙 의상을 입고 높은 칼라가 올라온 집업 스타일과 선글라스를 매치한 모습으로 강렬한 분위기를 연출했다. 흑백으로 담긴 사진은 빛과 그림자가 대비를 이루며 한층 깊이 있는 무드를 완성했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr