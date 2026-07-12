배우 정은채가 '재벌X형사2'를 통해 안보현의 새로운 수사 파트너로 변신한다./사진제공=SBS

배우 정은채가 '재벌X형사2'를 통해 안보현의 새로운 수사 파트너로 변신한다./사진제공=SBS

김충재와 공개 연애 중인 배우 정은채가 '재벌X형사2'를 통해 안보현의 새로운 수사 파트너로 변신한다.8월 7일 첫 방송 되는 SBS 새 금토 드라마 '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌 형사 진이수와 새 팀장 주혜라가 펼치는 유쾌·상쾌·통쾌 공조 수사극이다. '모범택시', '열혈사제', '지옥에서 온 판사', '굿파트너'를 잇는 '금토 사이다 유니버스'의 한 축으로, 시즌1의 인기에 힘입어 더욱 확장된 이야기로 돌아온다.스틸에는 진이수(안보현 분)의 새로운 파트너 주혜라 역을 맡은 정은채의 모습이 담겼다. 주혜라는 경찰청 대테러팀 에이스 출신으로 강하경찰서 강력1팀장에 자원한 인물이다. 경찰학교 교관 시절 교육생이던 진이수를 혹독하게 훈련한 '악마 교관'이었던 만큼, 두 사람이 펼칠 공조에 관심이 쏠린다.정은채는 경찰 정복부터 가죽 재킷까지 자연스럽게 소화하며 강력팀 베테랑 형사의 분위기를 완성했다. 범죄자를 끝까지 추적하겠다는 의지가 담긴 강렬한 눈빛은 캐릭터의 존재감을 더한다. 특히 바이크에서 내리는 장면은 슈퍼카를 타고 출근하는 재벌 형사 진이수와 또 다른 매력을 예고하며 두 사람의 케미를 기대하게 한다.정은채는 3월 종영한 ENA '아너 : 그녀들의 법정'에서 변호사 역을 맡아 호평받았다. 차기작에서는 형사로 변신해 또 다른 직업군 캐릭터에 도전한다.제작진은 "정은채 배우를 처음 만난 순간 '주혜라 그 자체'라는 것을 직감했다. 잘생쁨이 공존하는 비주얼은 물론, 쿨함 속에 뜨거움을 품은 입체적 매력이 우리가 찾던 주혜라였다"며 "안보현과의 익살스러운 케미 역시 기대 이상이다. '걸크러시 경력직' 클래스를 느끼실 수 있을 것"이라고 전했다.'재벌X형사2'는 8월 7일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr