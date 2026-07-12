사진=유튜브 '딘딘은 딘딘'

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god 박준형이 건강 이상을 겪었던 경험을 솔직하게 털어놨다.최근 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에는 '쭈니형이 와썹~ 아이돌 최초(?) 환갑잔치 BAAAM'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박준형은 코로나19 시기를 떠올리며 당시 방송 활동을 멈출 수밖에 없었던 이유를 고백했다.딘딘은 "그때 형 아기가 어려서 엄청 조심했다. 진짜 밖에도 안 나갔다"고 회상했다. 이에 박준형은 "그때는 정신적으로도 조금 힘들었다. 나 때문에 우리 아기에게 무슨 일이 생기면 안 된다고 생각했다"고 털어놨다.이어 "매일 장갑을 끼고 아무 데도 안 나갔다. 사람도 만나지 않았고 일도 1년 8개월 정도 쉬었다"고 밝혔다. 어린 딸을 위해 스스로 세상과 거리를 둔 것이다.집에서만 생활하는 시간이 길어지면서 예상치 못한 후유증도 찾아왔다. 박준형은 "매일 소파에 기대 TV를 봤는데 그 자세 때문에 목 디스크가 왔다"고 말했다. 방송 복귀 후에는 몸 상태가 더욱 심상치 않았다고.그는 "백팩을 메고 언덕을 올라가는데 숨이 차고 팔이 저렸다. 심장마비가 오는 줄 알고 병원에 갔더니 부정맥이 생겼다고 하더라"고 당시를 떠올렸다. 또 "목 디스크 때문에 신경이 눌리면서 숨도 끝까지 못 쉬겠고 담이 걸린 것 같은 증상도 있었다"고 설명했다.박준형은 건강 이상의 또 다른 원인으로 비타민D3 과다 복용을 꼽았다. 그는 "코로나 전까지는 특별히 운동을 안 해도 괜찮았는데, 코로나 이후 건강을 챙겨야겠다고 생각했다"고 말했다.이어 "줄리엔 강이 비타민D3를 많이 먹으라고 해서 하루 5000IU 정도를 권했는데, 나는 더 많이 먹으면 좋을 줄 알고 하루 1만5000IU씩 먹었다"고 털어놨다.하지만 검사 결과는 예상과 달랐다. 박준형은 "피검사를 했더니 의사가 비타민D 수치가 보통 사람보다 10배 높다고 하더라"며 "너무 많이 먹으면 오히려 칼슘 대사에 문제가 생긴다고 했다"고 밝혔다.박준형은 "1년 동안 그렇게 먹어서 몸이 망가졌다"며 후회했고, 딘딘은 "적당히 먹어야지 누가 그렇게 많이 먹냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 박준형은 자신의 경험을 돌아보며 "건강 관리는 절대 멈추면 안 된다"고 거듭 강조했다.한편 god 박준형은 2015년 13세 연하 승무원 출신 아내와 결혼, 슬하에 딸 주니 양을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr