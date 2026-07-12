사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 에스파 카리나가 해병대 출신 아버지와의 특별한 일화를 공개했다.12일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 에스파 카리나, 윈터가 게스트로 출연했다.이날 카리나는 정호영 셰프를 보며 "제가 팔이 좀 짧다. 항상 접고 다녀서 잘 모르시는데 키에 비해 짧은 편이다. 팔이 짧은 사람은 바로 알아본다"고 말해 웃음을 자아냈다.이어 "중학생 때까지 별명이 '티라노'였다"며 "반에서 키가 가장 작은 친구와 팔 길이를 재봤는데 제 팔이 더 짧았다. 저는 168cm였고 그 친구는 140cm대 키였다"고 밝혀 모두를 폭소하게 했다.짧은 팔을 들기지 않기 위해 한 노력을 묻자, 카리나는 "춤출 때는 머리카락을 많이 활용한다. 팔을 가리고 시선을 분산시키려는 것"이라며 "하체도 많이 쓰는 편"이라고 자신만의 무대 노하우를 공개했다.카리나는 해병대 출신 아버지에 대한 이야기도 전했다. 그는 "아버지가 정말 딸 바보다. 에스파 콘서트를 하면 항상 꽃바구니를 보내주시고 해외 투어를 가면 세계지도에 일정도 붙여 놓으신다"고 말했다.특히 에스파 데뷔 당시 해병대 공식 SNS에는 카리나의 데뷔를 축하하는 게시물이 올라와 화제를 모았다고. 당시 자료 화면에 아버지의 이름이 공개되자 카리나는 "여기서 아버지 성함을 보니까 이상하다"며 쑥스러운 미소를 지었다.김성주가 "해병대에서는 카리나 데뷔를 정말 축하했던 것 같다"고 말하자, 카리나는 "해병대는 제가 꽉 잡고 있다"고 재치 있게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.에스파에서 리더이자 맏언니를 맡고 있는 카리나는 "활동하면서 성격이 많이 변했다"고 털어놨다. 그는 "집에서는 막내라 애교가 많았는데 멤버들이 모두 회피형이라 결정이 안 나더라. 그래서 이제는 '예스인지 노인지 딱 말해'라고 먼저 이야기하는 사람이 됐다"고 밝혀 리더다운 책임감을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr