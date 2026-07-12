이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '임하룡쇼'

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배우 방은희가 어머니를 떠나보냈던 아픈 기억을 털어놨다.지난 10일 '임하룡쇼' 채널에는 장용과 방은희가 출연해 함께 무대에 오르고 있는 연극 '다정한 배웅'에 대한 이야기를 나눴다.이날 두 사람은 작품 속 배경이 되는 특수청소업체와 각자의 배역을 소개했다. 장용은 고인의 마지막 공간을 정리하는 직원 역을, 방은희는 그의 아내이자 귀신 역으로 출연한다고 설명했다.이어 방은희는 "저 같은 경우는 저희 엄마 아빠 다 돌아가셨는데 저희 엄마가 정말 말도 안 되게 갑작스럽게 돌아가셨다.당시 제가 상황이 안 좋아서 1년 동안 엄마를 보지 못했었다. 내 안 좋은 모습을 보면 엄마는 눈빛으로라도 알아보시니까 '엄마 곧 만나' 이러면서 1년을 못 본 거다"라고 털어놔 안타까움을 안겼다.그러면서 방은희는 "그 사이에 돌아가신 거다. 돌아가신 지 이틀 만에 발견이 되고 그래서 (너무 죄송한 마음에) 그 유품을 제가 정리를 못 하겠더라"고 고백했다.이어 "그래서 특수 업체에 연락해서 부탁을 드린 적이 있다"며 당시 직접 유품을 정리하지 못했던 이유를 전했다.방은희는 "그런 직업에 종사하시는 분들, 정말 애쓰신다. 존경한다"며 특수청소업체 종사자들에게 감사와 존경의 뜻을 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr