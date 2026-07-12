이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼'에 배우 최다니엘(40)이 남다른 식습관을 밝혔다.12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 배우 최다니엘이 스페셜 MC로 출연했다.이날 서장훈은 최다니엘을 소개하며 "유통기한이 일주일 지난 우유도 마시고, 곰팡이가 핀 음식은 도려내 먹는다고 들었다. 심지어 분유까지 먹는다더라"고 운을 뗐다.이에 최다니엘은 "가끔 분유가 땡길 때가 있지 않냐. 크리미한 맛이. 가루로 씹어 먹을 때 맛이 있다"고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.이를 들은 신동엽은 "분유를 물에 타서 먹는 줄 알았다"고 받아쳤고, 서장훈도 "제가 6살, 7살 때 여동생이 분유를 먹었다. 이게 뭘까 먹어보면 맛이 괜찮아서 가끔 먹었는데 아직도 드시냐. 좋아하는 분유가 있냐"고 되물었다.최다니엘은 망설임 없이 자신이 즐겨 먹는 분유 브랜드까지 언급해 출연진들의 웃음을 자아냈다.한편 최다니엘은 이날 첫 키스에 얽힌 추억도 공개했다. 그는 "왕이 '2번, 4번 키스하라'고 해서 연상의 누나와 키스를 하게 됐다"며 "첫 키스였다. 키스를 하니까 갑자기 누나가 너무 예뻐 보였다. 한동안 누나를 좋아했다"고 떠올렸다.이어 "그다음 주에 그 누나를 보러 그 누나 동네에 갔다. 낮에 누나를 맨정신에 보니까 그 마음이 아니더라. 누나도 나를 남자처럼 보는 느낌이 아니었다"며 "거기에 더 정신이 들었던 것 같다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr