사진=백진희 유튜브
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배우 백진희가 VIP 대접에 실망감을 드러냈다.

백진희는 최근 자신의 유튜브 채널 '지니이즈백'에 '[VLOG] "또 혼자야" 캐나다 토론토 에서 하늘에 돈날린 썰'이라는 제목의 영상을 게재했다.

이날 백진희는 캐나다 토론토에서 열린 축구 팬 페스티벌(Fan Festival)을 찾기 위해 유니폼까지 갖춰 입고 한껏 들뜬 모습으로 행사장으로 향했다.
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VIP 입장권까지 미리 구매한 백진희는 "응원하러 가보겠다"며 기대감을 드러냈다. 행사장에 도착한 그는 "사람이 엄청 많다. 정신이 하나도 없다"고 현장 분위기를 전했다. BTS 음악이 흘러나오는 등 축제 분위기는 이어졌지만, 예상했던 것과는 다른 모습에 아쉬움을 감추지 못했다.

백진희는 "한국인은 별로 없는 것 같다"고 주변을 둘러봤고, 시간이 지나자 "조금씩 모여 있는 것 같긴 하다"며 자리를 찾아 응원에 나섰다. 하지만 기대했던 뜨거운 응원 열기는 아니었다.

다음 날 산책에 나선 그는 전날을 떠올리며 아쉬움을 털어놨다. "캐나다는 저랑 안 맞나 보다. 거의 태풍이 오는 수준이었다"며 "하늘은 맑은데 바람이 너무 심했다"고 말했다. 이어 "축구도 망했다. 뭘 해도 안 되네"라고 웃으며 씁쓸한 심정을 전했다.
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무엇보다 가장 큰 아쉬움은 팬 페스티벌이었다. 백진희는 "돈 내고 갔는데 차라리 시청 앞에서 무료로 보는 게 훨씬 나았다"며 입장권 구매를 후회했다.

특히 VIP 티켓에 대해 "VIP라고 다른 게이트로 안내받아서 뭔가 특별한 게 있을 줄 알았다. 그런데 VIP라고 해도 그냥 똑같은 잔디밭이었다. 반포대교 밑보다 안 멋있더라. 우리나라 반포대교가 더 멋있다"고 솔직한 후기를 남겼다.

행사장 음식 가격도 놀라움을 안겼다. 백진희는 "타코 하나가 35달러였다"며 "열심히 먹긴 했는데 맛도 별로였다"고 털어놨다. 이어 "하늘에 돈을 던지왔다. 게다가 축구까지 져서 더 열받았다"고 웃으며 허탈한 심정을 드러냈다. 마지막으로 그는 "그래도 풍경은 천국이다"라며 다사다난했던 토론토 일상을 마무리했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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