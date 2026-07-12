사진 = 유튜브 채널 '박영탁'
사진 = 유튜브 채널 '박영탁'
가수 영탁이 김장훈과의 게임에서 승리한 뒤 함께 강남역으로 향했다.

12일 '박영탁' 채널에는 "손은 눈보다 빠르다. 웃음 주의 (영탁, 김장훈)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 영탁과 김장훈은 침묵의 할리갈리 게임을 했고 그 결과 승자는 영탁, 벌칙은 김장훈에게 돌아갔다.

김장훈은 공연 홍보 입간판을 몸에 두른 채 준비한 빵과 우유를 들고 강남역으로 이동했다. 그는 처음에는 부끄러워했지만 이내 친근하게 시민들과 이야기를 나눴다. 이를 지켜보던 영탁은 옆에서 여유롭게 현장을 함께 했다.
사진 = 유튜브 채널 '박영탁'
사진 = 유튜브 채널 '박영탁'
강남역에 모습을 드러낸 김장훈은 시민들에게 빵과 우유를 건네며 열심히 벌칙을 수행했다. 입간판을 멘 채 거리를 누비는 모습에 시민들의 관심도 쏠렸다.

시민들이 "왜 이러고 다니시냐"고 묻자 김장훈은 "벌칙이에요. 벌칙. 제가 이런 짓 하겠어요. 이거 말도 안 되는 거지"라고 답했다.

모든 벌칙을 마친 김장훈은 "이게 본질이 바뀌어서 홍보보다 배식 느낌이 난다"고 너스레를 떨었다. 또한 김장훈은 "박영탁 유튜브 좋아요 많이 부탁드린다"라며 의리도 잊지 않았다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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