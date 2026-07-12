이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '박영탁'

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가수 영탁이 김장훈과의 게임에서 승리한 뒤 함께 강남역으로 향했다.12일 '박영탁' 채널에는 "손은 눈보다 빠르다. 웃음 주의 (영탁, 김장훈)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 영탁과 김장훈은 침묵의 할리갈리 게임을 했고 그 결과 승자는 영탁, 벌칙은 김장훈에게 돌아갔다.김장훈은 공연 홍보 입간판을 몸에 두른 채 준비한 빵과 우유를 들고 강남역으로 이동했다. 그는 처음에는 부끄러워했지만 이내 친근하게 시민들과 이야기를 나눴다. 이를 지켜보던 영탁은 옆에서 여유롭게 현장을 함께 했다.강남역에 모습을 드러낸 김장훈은 시민들에게 빵과 우유를 건네며 열심히 벌칙을 수행했다. 입간판을 멘 채 거리를 누비는 모습에 시민들의 관심도 쏠렸다.시민들이 "왜 이러고 다니시냐"고 묻자 김장훈은 "벌칙이에요. 벌칙. 제가 이런 짓 하겠어요. 이거 말도 안 되는 거지"라고 답했다.모든 벌칙을 마친 김장훈은 "이게 본질이 바뀌어서 홍보보다 배식 느낌이 난다"고 너스레를 떨었다. 또한 김장훈은 "박영탁 유튜브 좋아요 많이 부탁드린다"라며 의리도 잊지 않았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr