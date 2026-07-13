이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 황석정이 첫사랑의 충격적인 사연을 털어놨다.12일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 배우 황석정이 게스트로 출연해 잊지 못할 연애 경험을 공개했다.이날 황석정은 "마음속에 해결하지 못한 일이 아직도 응어리처럼 남아 있다"며 탐정에게 꼭 묻고 싶은 질문이 있다고 말한 뒤 첫사랑 이야기를 꺼냈다.그는 "저는 첫사랑을 좀 늦게 시작했다"며 "스물일곱에 연애를 하던 중 어느 날 그 사람이 양복을 쫙 빼입고는 일이 있어서 늦게 오겠다고 하더라. 그런데 문득 이상한 촉이 강하게 오더라"고 떠올렸다.이어 "알고 봤더니 그날 결혼을 한 거였다"며 첫사랑이 유부남이었다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다고 고백했다.또 "이 남자가 평소와 다르게 생소한 행동을 하고 다른 여자를 보며 웃는 모습을 포착한 뒤 슬쩍 찔러봤더니 '헉' 하고 심하게 놀라더라. 그때 여자 문제가 있다는 걸 직감했다"고 덧붙였다.하지만 충격은 거기서 끝이 아니었다. 황석정은 "제가 한창 연극을 하고 있을 때였는데, 후배가 몸이 좋지 않아 돌봐주다가 우연히 그 남자가 제 아끼는 후배와도 동시에 사귀고 있다는 사실을 알게 됐다"고 밝혔다.결국 이별을 결심한 황석정은 "헤어지겠다고 선언하니 그 남자는 아내하고 깨끗이 정리하고 오겠다며 붙잡았다"며 "하지만 나중에 알고 보니 본인 부인에게는 '황석정이 나를 안 만나주면 죽겠다고 협박해서 어쩔 수 없이 계속 만나야만 한다'라고 뻔뻔하게 변명하며 상황을 모면했더라"고 말해 모두를 놀라게 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr