이미지 크게보기 사진 = tvN '도깨비 10주년 여행

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'도깨비 10주년 여행' 공유와 김고은이 다시 호흡을 맞추고 싶은 작품 장르를 언급했다.12일 방송된 tvN '도깨비 10주년 여행'에서는 공유, 김고은, 이동욱, 유인나가 여행을 마무리하며 함께 연기해 보고 싶은 작품에 대한 이야기를 나눴다.유인나가 "다시 작품을 하게 된다면 어떤 드라마를 해보고 싶냐"고 묻자 공유는 "완전 난잡한 치정극"이라고 답했다. 이에 유인나는 "난 서로가 오래된 연인이라 현실감 있게 싸우는 거"라고 말했고, 이동욱은 "우리가 어떻게 더 싸워. 카메라만 없어봐"라며 웃었다.김고은은 "그걸 담고 싶은 거다. 우리가 진짜 잘 싸운다는 걸 리얼로 보여주고 싶다"고 맞장구쳤고, 공유는 거듭 "난 치정극 할래"라고 말했다.그러자 김고은은 "난 치정극이 싫은 게 그럼 식단 관리해야 하잖아. 벗어야 하니까"라고 답했다. 이동욱이 "무조건 베드신을 해야 해?"라고 묻자 김고은은 "무조건 해야지. 그럼 안 벗어? 그럼 뽀뽀만 해?"라고 받아쳤고, 공유는 "누구든 연락 주세요"라고 말해 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr