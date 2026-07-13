배우 송혜교가 신생 매니지먼트와 새 출발을 준비하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 송혜교가 신생 매니지먼트와 새 출발을 준비하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 송혜교가 신생 매니지먼트와 새 출발을 준비하고 있다.12일 송혜교 측 관계자는 엑스포츠뉴스에 "송혜교는 과거 해외 활동을 함께했던 인연이 있는 관계자와 오랜 기간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 향후 활동 방향에 대해 공감대를 형성하고 있다"라며 "구체적인 내용은 현재 전해드릴 수 없는 점 양해 부탁드린다"라고 밝혔다.앞서 한 매체는 송혜교가 AAP 신재호 대표가 새롭게 설립하는 매니지먼트와 계약을 추진 중이라고 보도했다. 신 대표는 과거 송혜교의 중국 활동을 함께하며 인연을 맺은 인물로, 이후에도 현지 업무를 함께해 온 것으로 알려졌다. 또한 송혜교와 20년 넘게 호흡을 맞춘 스타일리스트의 남편으로도 전해졌다.송혜교는 지난달 약 14년간 몸담은 UAA와 전속계약을 마무리했다. 당시 UAA는 "긴 시간 서로 신뢰하며 함께해 온 UAA와 송혜교는 지금까지 동행을 마무리하고 각자의 미래를 응원하기로 했다. 새로운 출발선에 선 송혜교에게 팬 여러분들의 따뜻한 관심과 격려, 사랑을 부탁드린다"라고 밝혔다.송혜교 역시 개인 SNS를 통해 "UAA와 함께 한 시간 동안 정말 행복했고 감사했다. 함께한 모든 순간은 제게 소중한 추억으로 늘 마음에 간직하겠다"라며 "UAA의 모든 날을 진심으로 응원한다"라고 전했다. 이어 오랜 시간 함께한 박현정 대표를 향해 "언니 고마워"라고 감사 인사를 남겼다.송혜교는 UAA와 함께하는 동안 드라마 '태양의 후예'를 통해 또 한 번 전성기를 맞았다. 작품을 계기로 배우 송중기와 결혼과 이혼을 겪었으며, 이후 넷플릭스 '더 글로리'로 연기력을 인정받는 등 꾸준히 톱배우의 입지를 이어왔다. 송혜교는 넷플릭스 오리지널 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr