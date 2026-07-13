전소미가 포즈를 취하고 있다./텐아시아 DB

미나미가 하트를 하고 있다./텐아시아 DB

리센느 미나미가 셀프 갸루 메이크업 노하우를 공개한다.오늘(13일) 엠넷플러스에서 공개되는 ‘트윈 미러쇼’ 2회에는 리센느(RESCENE) 미나미가 출연한다.‘트윈 미러쇼’는 MC가 게스트의 셀프 메이크업을 따라 하며 뷰티 취향부터 일상 토크까지 공유하는 메이크업 토크쇼다. ‘트윈 미러쇼’의 MC로는 연예계 대표 ‘코덕(코스메틱 덕후)’으로도 잘 알려진 가수 전소미가 함께한다.1회 아이들 미연의 바통을 이어받은 리센느 미나미는 민낯에 가까운 내추럴한 모습으로 등장해 화제를 모았던 ‘갸루’ 메이크업 과정을 낱낱이 공개할 예정이다. 예고 영상에서 전소미는 “(갸루 메이크업은) 처음이다. 진짜 해보고 싶었다”며 설렘을 보였다.그러나 기대와 달리 쉽지만은 않은 메이크업 과정이 예고됐다. 공개된 예고 영상에서 미나미는 “언니 사렸네”라며 직접 전소미에게 다가가 거침없는 손길로 메이크업을 이끈다.“이게 맞나 싶은 게 맞다”며 단호한 한마디를 건네기도 해 웃음을 자아낸다. 무사히 트윈 메이크업을 완성할 수 있을지 주목되는 가운데, 서바이벌 프로그램 출신 등 공통점을 지닌 두 사람의 진솔한 대화 또한 전파를 탄다.한편, ‘트윈 미러쇼’ 2회는 오늘(13일) 오후 5시 엠넷플러스에서 첫 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr