배우 윤경호가 드라마 '김부장'의 시청률 공약을 지키기 위해 13시간 묵언수행에 나선다./사진=텐아시아DB

배우 윤경호가 드라마 '김부장'의 시청률 공약을 지키기 위해 13시간 묵언수행에 나선다./사진=텐아시아DB

배우 윤경호가 드라마 '김부장'의 시청률 공약을 지키기 위해 13시간 묵언수행에 나선다.윤경호는 13일 생방송 되는 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'를 시작으로 13시간 동안 말을 하지 않는 공약을 이행한다.이번 묵언수행은 지난달 열린 금토 드라마 '김부장' 제작발표회에서 시작됐다. 당시 윤경호는 시청률 공약을 묻는 말에 "소지섭이 13년 만에 SBS에 복귀하는 만큼 시청률 13%를 넘으면 시즌2가 제작되면 좋겠다"며 "내가 13시간 묵언수행을 해보겠다"고 약속했다.김부장'은 방송 2회 만에 닐슨코리아 전국 기준 시청률 15.7%를 기록하며 공약 기준을 넘어섰다. 이어 4회에서는 21.5%까지 치솟아 20% 고지도 돌파했다. 이에 윤경호는 자신이 내건 약속을 직접 실천하게 됐다.라디오 출연을 마친 뒤에는 묵언수행 사인회도 진행한다. 사인회는 이날 오후 4시께 서울 양천구 목동 방송센터에서 열릴 예정이다.행사에서는 팬들이 자유롭게 대화할 수 있지만 윤경호는 끝까지 말을 하지 않은 채 사인회를 이어간다. 각종 예능과 유튜브 콘텐츠에서 재치 있는 입담을 선보여온 그가 13시간 묵언수행을 무사히 마칠 수 있을지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr