IZTY 유나/ 사진 제공=tvN '최애의 사원'

수지/ 사진=텐아시아 DB

트와이스 다현 / 사진=텐아시아 DB

JYP엔터테인먼트 소속 걸그룹 멤버들이 잇따라 연기에 도전하고 있다. 트와이스 다현과 사나에 이어 ITZY 류진과 유나까지 스크린과 안방 극장으로 활동 영역을 넓혔다. 이들의 공통점은 데뷔 초가 아닌 그룹이 안정된 뒤 연기를 시작했다는 점이다.다현은 지난해 영화 '그 시절, 우리가 좋아했던 소녀'를 통해 스크린 데뷔를 마쳤다. 이어 드라마 '러브 미' 등으로 안방 극장에도 얼굴을 비췄다. 사나는 최근 한일 합작 영화 '냥이' 출연을 확정하며 스크린 데뷔를 알렸다.류진은 지난 7일 종영한 JTBC 토일 드라마 '신입사원 강회장' 최종회에서 카메오로 활약하며 연기 잠재력을 입증했다. 유나는 다음 달 3일 첫 방송을 앞둔 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'에서 천상 배우 윤초이 역을 맡았다.트와이스는 2015년, ITZY는 2019년 데뷔했다. 두 그룹 모두 앨범 발매 및 공연을 중심으로 활동하며 팀의 입지를 먼저 다졌다. 멤버들의 연기 활동은 그룹이 안정적인 팬덤과 대중성을 확보한 이후 본격화했다.JYP는 그동안 걸그룹의 개인 활동보다 팀 활동에 무게를 둬 왔다는 평가를 받았다. JYP의 걸그룹 운영 방식을 이야기할 때마다 빠지지 않는 사례는 미쓰에이다. 수지는 2011년 드라마 '드림하이'를 시작으로 배우 활동에 나섰고, 영화 '건축학개론'을 통해 배우로 자리매김하며 '국민 첫사랑'이라는 수식어를 얻었다. 배우와 광고 모델로 활동 영역을 넓히면서 개인 인지도는 그룹을 넘어설 정도로 커졌다. 업계에서는 이를 계기로 JYP가 이후 걸그룹 운영에서 팀 브랜드를 먼저 구축하는 데 무게를 둔 것 아니냐는 해석을 내놓기도 했다.트와이스와 ITZY는 다른 순서를 택했다. 개인의 이름을 먼저 알리기보다 그룹 브랜드를 구축한 뒤 멤버들의 활동 영역을 넓혔다. 이에 따라 다현과 사나, 류진과 유나는 연기를 시작하는 시점부터 각각 트와이스와 ITZY라는 브랜드를 등에 업을 수 있게 됐다.그룹의 인지도는 개인 활동의 기반이 된다. '트와이스 다현', 'ITZY 유나'라는 이름은 출연 소식만으로도 대중과 팬덤의 관심을 끌 수 있다. 수년간 무대에서 다양한 콘셉트와 감정을 표현하고, 뮤직비디오와 콘텐츠 촬영을 통해 카메라 앞에 서 온 경험도 연기 활동의 밑바탕이 된다.개인의 성과는 다시 그룹의 경쟁력으로 이어진다. 연기를 통해 기존 팬층을 넘어 새로운 대중에게 얼굴을 알리면서 멤버 개개인의 인지도가 높아지고, 이는 그룹에 대한 관심과 브랜드 가치 확대로 이어진다. 그룹이 개인 브랜드의 기반이 되고, 개인의 성과가 다시 그룹의 영향력을 확대하는 구조다. 배우로의 전향보다 그룹 구성원 개개인의 IP를 확장하는 데 의미를 둔 행보로 해석된다.연기 도전에 따른 부담도 줄어든다. 데뷔 초 연기 활동이 기대에 미치지 못할 경우 해당 평가가 그룹 이미지로 번질 수 있다. 반면 팀이 이미 안정적인 입지를 확보한 뒤에는 연기 활동의 성과가 그룹의 존속이나 방향을 좌우할 가능성이 낮다. 음악 활동을 유지하면서 개인의 장기적인 경력을 설계할 여지도 커진다.한 업계 관계자는 "그룹 활동을 오래 한 아이돌은 이미 대중적 인지도와 팬덤을 확보한 상태라 작품에 대한 관심을 끌기 쉽다"며 "무대와 뮤직비디오 등을 통해 다양한 콘셉트를 소화해 온 경험은 연기에도 강점으로 작용한다"고 말했다.최근 JYP 걸그룹 멤버들의 연기 도전은 배우로의 전향보다 개인 IP를 확장하는 과정에 가깝다. 그룹 브랜드를 기반으로 개인의 활동 영역을 넓히고, 개인의 성과를 다시 그룹의 경쟁력으로 연결하는 선순환 구조를 구축하는 셈이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr