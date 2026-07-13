최다니엘이 장도연에게 설렌 적이 있다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

최다니엘이 장도연에게 설렌 적이 있다고 밝혔다./사진제공=SBS

배우 최다니엘이 개그우먼 장도연에게 설렌 적이 있었다고 솔직하게 밝혔다.지난 12일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 최다니엘이 스페셜 MC로 출연했다.이날 최다니엘은 '구기동 프렌즈'에 합류하게 된 이유에 대해 "장도연 때문에 결심한 게 컸다. 재밌을 것 같았다"고 고백했다.같이 촬영하면서 살렌 적은 없었냐는 질문에 최다니엘은 "설렌 적 있다"며 "같이 밥 먹고 하는데 문득 되게 편안하다 근데 표현을 하진 않았다. 표현할 게 없는 느낌이었다. 편한 사람이고 좋은 사람이라고 느꼈다"고 말했다.너무나 솔직한 답변에 신동엽, 서장훈이 놀라자 최다니엘은 "괜히 도연이에게 피해가 안 가면 좋겠다"며 장도연에게 "'구기동 프렌즈' 하면서 친해져서 너무 고맙고 좋았다. 조만간 회동 한 번 하자"고 영상 편지를 남겼다. 현재 여자 친구가 있냐고 묻자 최다니엘은 "없다"고 답했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr