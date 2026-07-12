사진=유튜브 'B급 스튜디오'

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아역 스타로 사랑받았던 배우 허정민, 강래연, 서재경이 과거 촬영 현장에서 겪었던 폭행과 부조리한 관행을 털어놓으며 충격을 안겼다.10일 공개된 유튜브 채널 'B급 스튜디오'에는 '분명 옛날에 봤는데... 미달이 전세대 인기 아역배우분들 모셔봤습니다!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 허정민, 강래연, 서재경은 어린 시절 활동 당시의 열악했던 촬영 환경과 업계 현실을 솔직하게 털어놨다.강래연은 "예전은 지금과 비교하면 정말 잔인했던 시절이었다"며 입을 열었다. 그는 "요즘 아역 배우들처럼 보호받는 시스템도 없었고, 내가 한 일에 대한 보람을 느낄 환경도 아니었다"고 회상했다.이어 "우리 때는 아역 등급제가 있었다. 아역이라고 더 받는 게 아니라 오히려 더 적게 받았다"고 말했다. 허정민도 "1등급부터 5등급까지 있었는데 제일 잘나가는 배우가 5등급이었다"고 설명했고, 강래연은 "드라마 회당 최고 출연료가 25만 원 정도였다"고 덧붙였다.촬영 환경도 지금과는 사뭇 달랐다. 강래연은 "지금은 밤샘 촬영이 거의 없지만 당시에는 해가 지면 밤 장면을 찍고, 다시 해가 뜨면 낮 장면을 찍는 게 일상이었다"고 떠올렸다. 허정민은 "그때는 매니저라는 개념도 거의 없어서 부모님들이 정말 고생을 많이 하셨다"고 말했다.서재경은 당시 현장의 폭력적인 분위기를 떠올리며 충격적인 경험을 고백했다. 그는 "예전에는 정말 부조리한 시대였다. 연기를 못한다고 맞았다"며 "NG가 나오면 툭툭 치는 수준이 아니라 정말 세게 맞아서 피가 난 적도 있었다"고 털어놨다.강래연 역시 "맞으면 아역들은 악이 받쳐서라도 연기를 해냈다"며 "우는 장면에서 눈물이 안 나오면 때려서라도 울게 만들었다. 지금이라면 상상도 할 수 없는 일"이라고 씁쓸해했다.서재경은 "저는 꼭지를 많이 비틀렸다"며 "물론 좋은 감독님도 많았지만, 일부 감독과 현장 관계자들이 그런 행동을 했다"고 밝혔다. 이어 "그 한두 사람 때문에 현장 분위기 전체가 그렇게 형성됐다"고 덧붙였다.강래연은 "아역 배우만 그런 것이 아니었다"며 "신인 배우들도 많이 혼났다. 어린 나이에 신인 배우들이 혼나는 모습을 보면서 'NG를 내면 큰일 나는구나'라는 생각에 늘 떨면서 촬영했다"고 말했다.최성민이 "그래도 여자 배우들은 안 때리지 않았냐"고 묻자 허정민은 "여배우도 맞았다. 대놓고 욕도 많이 했다"고 답해 모두를 놀라게 했다. 다만 그는 "지금은 시스템이 정말 많이 좋아졌다"고 덧붙였다.과거 업계의 불합리한 관행도 언급됐다. 서재경은 "그때는 관계자들이 뒷돈도 많이 챙겼다"며 "술도 받고 음식도 받고 선물도 받고, 지금 생각하면 남은 건 빚뿐"이라고 씁쓸한 심경을 전했다.이에 허정민도 "등급을 올려주겠다며 부모님들에게 뒷돈을 받는 경우도 많았다"고 폭로했다. 강래연 역시 "맞다. 등급 올려준다고 돈을 받는 일이 있었다"고 공감했고, 출연진들은 당시의 왜곡된 업계 문화를 떠올리며 안타까움을 감추지 못했다.세 사람은 과거의 상처를 털어놓으면서도 달라진 환경에 대해서는 긍정적으로 평가했다. 허정민은 "지금은 촬영 시스템도 많이 좋아졌고 배우들을 보호하는 분위기가 생겼다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr