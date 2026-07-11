김요한이 이주연과 결별했다고 알렸다. /사진제공=채널A

김요한이 이주연과 결별했다고 알렸다. /사진제공=채널A

김요한이 3개월 만에 이주연과 결별했다고 알렸다.지난 10일 방송된 채널A 예능 ‘신랑수업2’에서는 김요한이 자취 7년 만에 부모님을 처음으로 집으로 초대했다.이날 이사한 지 6개월이 됐다는 김요한의 새 집이 공개됐다. ‘요한 하우스’는 깔끔한 인테리어에 칼각으로 정리된 살림살이들이 눈길을 끌었다. 그러던 중 김요한의 부모님이 찾아왔다. 김요한은 “자취한 지 7년 정도 됐지만, 부모님이 집에 오신 건 처음”이라며 부모님을 맞았다. 부모님은 김요한의 ‘최애 반찬’을 한가득 싸 와 냉장고에 넣은 뒤, ‘여자의 흔적’이 없는지 집안을 샅샅이 살폈다.이후 식사 자리에서 부모님은 “요즘 지인들이 ‘신랑수업2’를 보고 엄청 궁금해 한다. 주연 씨와는 잘 지내고 있는지?”라고 물었다. 김요한은 잠깐 생각에 잠기더니 “사실 주연 씨와 가치관이 다른 부분이 있어서 만남을 정리하기로 했다”고 털어놨다. 김요한은 스튜디오에서도 “지난 강화도 캠핑 데이트 때 어색함이 있었는데, 그 후 따로 만나 많은 대화를 나눠봤지만 좁혀지지 않는 의견 차이가 있었다”고 설명했다.결별 소식에 부모님은 “속상하고 서운하다”며 “우리 요한이에게 문제가 있었던 건 아닐까? 아직 고칠 점이 많아 보인다”라고 쓴소리를 했다. 김요한은 “나는 결단력이 부족한 것 같다”며 고개를 숙였고, 어머니는 “남남이 만나 인연으로 이어지려면 자기희생과 헌신이 있어야 한다”고 조언했다.어머니는 “결혼은 해도 되고, 안 해도 되고가 아니다. ‘절대적’으로 해야 한다”라고 강조했다. 아버지도 “다시 잘 해봐!”라며 아들을 격려했다. 이를 지켜 본 탁재훈은 “새로운 출발을 할 수 있는 계기가 될 것”이라며 김요한을 응원했다.한편, 김요한은 지난 4월 방송된 '신랑수업2'에서 이주연과 소개팅을 가지고 처음 만났다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr