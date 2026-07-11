사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

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'놀면 뭐하니' 유재석이 최근 태도 논란으로 화제를 모았던 양상국을 향해 의미심장한 한마디를 던졌다.11일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 '쩐의 전쟁 in 구미' 편이 공개된 가운데 유재석, 하하, 주우재, 허경환이 양상국, 이선민과 함께 구미를 찾았다.이날 허경환은 오프닝에서 자연스럽게 가운데 자리를 차지했고, 이를 본 유재석은 "경환아, 네가 왜 센터에 있냐. 니 뭔데?"라며 장난스럽게 견제에 나섰다.허경환이 "1분만 앉아 있겠다"며 너스레를 떨자 양상국은 "요새 CF 많이 찍고 대세가 되더니 많이 건방져졌다. 겸손해라"라고 지적해 웃음을 자아냈다.이에 허경환은 "선크림 많이 발랐냐. 얼굴이 왜 이렇게 하얗냐"고 반격했고, 유재석 역시 "컨디션이 안 좋은 거냐, 자외선 차단제를 잘못 바른 거냐"며 거들었다. 양상국은 "자외선을 차단해보려고 했다"거 답했다.허경환은 최근 카레이싱 대회에서 우승한 양상국을 언급하며 "상국이 이번에 카레이싱 1등 했다더라"고 축하했다. 그러자 유재석은 "상국아, 역시 사람은 자극이 필요해"라고 의미심장한 한마디를 건네 폭소를 유발했다.유재석이 "뭔가 나를 1등으로 이끌 것이 필요하다"고 말하자, 양상국은 "원동력이 있더라. 예능에서 치고 나가려다가 브레이크가 걸렸다. 잡히는 순간 '레이싱이라도 치고 나가야겠다'고 생각했다"고 셀프 디스해 웃음을 선사했다. 이에 주우재는 "브레이크는 여기서 다 밟았잖아"라고 받아치쳤다.양상국은 최근 '김해 왕세자' 캐릭터로 주목받으며 여러 예능 프로그램에서 활약했지만, 유재석이 진행하는 웹예능 '핑계고'에서의 발언으로 태도 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 유재석의 지적에 "한 번만 더 이야기하면 혼냅니다"라고 말해 무례하다는 비판을 받았고, 이후 과거 방송 속 발언들까지 재조명되며 논란이 커졌다. 이후 양상국은 자신의 SNS와 방송을 통해 사과의 뜻을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr