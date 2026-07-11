사진=tvN '놀라운 토요일'
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'놀라운 토요일' 양세종이 식은땀까지 흘리는 긴장감 속에서도 솔직한 매력을 발산했다.

11일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 새 토일드라마 '오싹한 연애'의 주연 배우 박은빈, 양세종, 옹성우가 게스트로 출연해 다양한 게임을 펼쳤다.

이날 양세종은 극강의 긴장감을 드러내 웃음을 안겼다. 첫인사부터 버벅거린 그는 "그래도 옆에 피오랑 옹성우가 있어서"라며 두손을 꼭 잡고 의지하는 모습을 보였다.

과거 드라마 '사랑의 온도'에서 양세종과 함께했던 피오는 "우리형 긴장 중이니까 괴롭히지 말라"면서 남다른 우정을 드러내기도 했다.
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옹성우가 개그맨 이용진 목소리에 해금 소리까지 더한 개인기를 선보이자, 양세종은 "저는 개인기가 없다. 그냥 열심히 하겠다"고 솔직하게 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 출연 당시 "긴장돼서 죽을 것 같다"고 말했던 양세종은 '노래 이어 부르기'에서 굳은 모습으로 뚝딱거리는 모습을 보였다.

붐이 "혼자 노래하는 건 괜찮냐"고 묻자, 양세종은 "연기처럼 외워서 하면 될 것 같다"고 답하며 조심스럽게 자신감을 드러냈다. 이를 들은 멤버들은 "집중하니까 긴장이 조금 풀려 보인다"며 응원을 보냈다.
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하지만 박은빈은 "양세종이 쓴 마이크가 땀으로 젖어있다"며 폭로했고, 김동현 또한 "등을 만져보니까 뜨겁다"며 놀려 웃음을 자아냈다. 믿었던 피오조차 노래 가사를 헷갈리게 '밥스라이팅'을 했고, 양세종은 결국 "조용히 해"라고 폭발했다.

같은 팀 넉살은 긴장한 양세종에게 "세종 씨에게 부탁드리고 싶은 게 있다"고 운을 뗀 뒤 "같이 움직여 줬으면 좋겠다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 양세종은 "진짜 죽을 것 같다"고 토로했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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