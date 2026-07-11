사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 양세종이 식은땀까지 흘리는 긴장감 속에서도 솔직한 매력을 발산했다.11일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 새 토일드라마 '오싹한 연애'의 주연 배우 박은빈, 양세종, 옹성우가 게스트로 출연해 다양한 게임을 펼쳤다.이날 양세종은 극강의 긴장감을 드러내 웃음을 안겼다. 첫인사부터 버벅거린 그는 "그래도 옆에 피오랑 옹성우가 있어서"라며 두손을 꼭 잡고 의지하는 모습을 보였다.과거 드라마 '사랑의 온도'에서 양세종과 함께했던 피오는 "우리형 긴장 중이니까 괴롭히지 말라"면서 남다른 우정을 드러내기도 했다.옹성우가 개그맨 이용진 목소리에 해금 소리까지 더한 개인기를 선보이자, 양세종은 "저는 개인기가 없다. 그냥 열심히 하겠다"고 솔직하게 밝혀 눈길을 끌었다.지난 출연 당시 "긴장돼서 죽을 것 같다"고 말했던 양세종은 '노래 이어 부르기'에서 굳은 모습으로 뚝딱거리는 모습을 보였다.붐이 "혼자 노래하는 건 괜찮냐"고 묻자, 양세종은 "연기처럼 외워서 하면 될 것 같다"고 답하며 조심스럽게 자신감을 드러냈다. 이를 들은 멤버들은 "집중하니까 긴장이 조금 풀려 보인다"며 응원을 보냈다.하지만 박은빈은 "양세종이 쓴 마이크가 땀으로 젖어있다"며 폭로했고, 김동현 또한 "등을 만져보니까 뜨겁다"며 놀려 웃음을 자아냈다. 믿었던 피오조차 노래 가사를 헷갈리게 '밥스라이팅'을 했고, 양세종은 결국 "조용히 해"라고 폭발했다.같은 팀 넉살은 긴장한 양세종에게 "세종 씨에게 부탁드리고 싶은 게 있다"고 운을 뗀 뒤 "같이 움직여 줬으면 좋겠다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 양세종은 "진짜 죽을 것 같다"고 토로했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr