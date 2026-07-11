이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬'

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방송인 유재석이 오전 루틴을 공개했다.11일 ‘뜬뜬’ 채널의 웹예능 ‘라면 먹고 올래?’에는 김남길, 주지훈, 윤경호가 출연해 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.영상에서 윤경호는 유재석과 함께 이동하면서 '오전 루틴'에 대해서 "아침에 되게 일찍 일어나지 않나. 되게 일찍 일어나시죠? 몇 시?"라고 물었다.이에 유재석은 "일찍 일어난다, 한 6시"라고 답했다. 전날 저녁에는 9시나 10시에 잠자리에 들고, 저녁은 6시 이전에 꼭 먹으려고 한다고.오전에 하는 루틴으로 유재석은 "씻고, 유튜브를 튼다거나 신문을 본다"며 "유튜브는 뉴스를 꼭 틀어놓는다"고 밝혔다.이를 들은 윤경호는 "어떻게 그렇게 세상 다 돌아가는 걸 꿰차시고"라며 놀라워했고, 이에 유재석은 "다 알 수는 없겠지만 그런데 관심이 많다"고 답해 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr