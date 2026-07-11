이기택이 반전 면모를 뽐낸다./사진=텐아시아DB

이기택이 반전 면모를 뽐낸다./사진제공=KBS

입사 동기 이용진과 이기택이 자존심을 건 한판 승부를 펼친다.12일 오후 6시 10분 방송되는 KBS2 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 여섯 멤버가 펼치는 '7번 국도 힐링 여행' 두 번째 이야기가 공개된다.이날 멤버들은 거센 비가 쏟아지는 야외에서 잠자리 복불복 미션을 진행한다. 멤버들은 우중 야외 취침을 피하기 위해 그 어느 때보다 절실하게 복불복 미션에 참여한다.그중 '1박 2일' 입사 동기 이용진과 이기택은 서로를 상대로 절대 물러설 수 없는 '얼굴 도장 펜싱' 맞대결을 펼친다. 특히 이용진은 대결에 앞서 팀원들에게 "나 이거 잘해. 예전에 동현이 형도 이겼어"라며 격투기 선수 출신 '매미킴' 김동현에게 승리했던 일화를 셀프 공개한다.반면 순둥순둥하고 허당기 가득한 모습을 주로 보여줬던 이기택은 웃음기까지 싹 뺀 채 상대를 밀어붙인다. 독해진 막내의 맹공격에 이용진은 "쫄았다"고 솔직히 고백한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr