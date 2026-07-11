사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 청초한 분위기가 가득 담긴 근황을 공개하며 시선을 사로잡았다.29기 옥순은 자신의 인스타그램에 "장마철을 즐기는 법"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 29기 옥순은 은은한 하늘색 블라우스와 같은 색감의 플레어스커트를 매치한 차림으로 푸른 정원을 거닐며 여유로운 시간을 보내고 있다. 첫 번째 사진에서는 하얀 꽃과 짙은 초록빛 나무, 멀리 산이 보이는 풍경을 배경으로 휴대전화를 두 손에 들고 화면을 바라보고 있으며, 먹구름이 드리운 하늘과 차분한 색감이 어우러져 한층 고요한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 29기 옥순은 활짝 핀 흰 꽃 앞에 서서 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리와 단정한 메이크업, 은은한 하늘색 의상이 조화를 이루며 싱그러운 정원 풍경과 함께 맑은 이미지를 더욱 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 넓은 광장에 서서 카메라를 바라보고 있다. 뒤편으로는 초록빛 나무와 돌담, 높은 건물이 함께 담겼고 잔뜩 흐린 하늘 아래에서도 밝은 표정과 단아한 스타일이 시선을 끌었다.마지막 사진에서 29기 옥순은 담쟁이덩굴이 가득 뒤덮인 돌담 앞 원형 석재에 손을 올린 채 고개를 살짝 숙이고 있다. 얼굴을 따라 자연스럽게 흘러내린 머리카락과 차분한 자세가 어우러지며 담쟁이의 짙은 초록빛과 하늘색 의상이 대비를 이루어 잔잔하면서도 감성적인 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "꽃이다", "사진찍는포즈가이뻐요", "예뽀시다" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별설이 나왔다.29기 영수는 자신의 계정에서 Q&A 시간을 가졌는데 한 네티즌이 29기 영수에게 여자친구에 대해 질문하자 29기 영수는 "그럴리가요"라고 답변해 현재 솔로임을 드러낸 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr